Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Αθανάσιου Κατσαγκόλη προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά καλή δύναμη στον αγώνα που δίνουν, για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, και κάθε επιτυχία στην προσπάθειά τους.

Αγαπητά μου παιδιά

Σας καλώ να εμπιστευτείτε τις δυνάμεις και τις γνώσεις που αποκομίσατε όλα αυτά τα χρόνια. Με όπλο την αισιοδοξία και πολύτιμο σύμμαχο την αυτοπεποίθηση, δώστε τον καλύτερο εαυτό σας για την επίτευξη του στόχου σας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε πως η εισαγωγή στα πανεπιστήμια αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα της ζωής σας. Ως αυριανοί συνειδητοποιημένοι πολίτες, θα κληθείτε να ξεπεράσετε πολλά και διαφορετικά ορόσημα στην ενήλικη πορεία σας.

Ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν ανταποκριθούν άμεσα στις προσδοκίες σας, μην ξεχνάτε ποτέ: Το αύριο διαμορφώνεται από εκείνους που επιμένουν. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι φυσικό μέρος της ανθρώπινης διαδρομής. Η πραγματική επιτυχία κρύβεται στην ικανότητά μας να ανασυντασσόμαστε, να σηκωνόμαστε ξανά και να συνεχίζουμε με μεγαλύτερο πείσμα.

Η προσωπική ολοκλήρωση και η εξέλιξη είναι μια αέναη, συναρπαστική διαδικασία που ξεπερνά τα όρια ενός πτυχίου ή μιας σχολής. Η ζωή θα σας προσφέρει αμέτρητες εναλλακτικές διαδρομές και ευκαιρίες για να προοδεύσετε.

Εύχομαι να κατακτήσετε την επιστημονική και επαγγελματική γνώση στο πεδίο που επιθυμείτε, διότι η γνώση είναι δύναμη αήττητη και διαχρονική. Εύχομαι, επίσης, να αποκτήσετε πολύτιμες εμπειρίες που θα σας κάνουν σοφότερους, ικανότερους, πιο δυνατούς και χρήσιμους, τόσο για τον εαυτό σας όσο και για την κοινωνία.

Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας, με ηρεμία και σθένος, διεκδικήστε το αύριο και ανοίξτε τους δικούς σας δρόμους, χτίζοντας μια εύρωστη και πιο δίκαιη κοινωνία. Έχετε τη δύναμη και τη διαίσθηση να επιλέξετε το μονοπάτι που σας ταιριάζει. Κι εμείς, ως σταθεροί αρωγοί των προσπαθειών σας, σας εμπιστευόμαστε απόλυτα.

Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες και καλή δύναμη στις οικογένειές σας που αποτελούν το σταθερό σας στήριγμα σε αυτόν τον αγώνα.

O Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης

Θέλοντας να βρεθεί προσωπικά στο πλευρό των υποψηφίων, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στα εξεταστικά κέντρα της περιοχής πριν από την έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να μεταφέρει και διά ζώσης τις ευχές του για καλή επιτυχία.