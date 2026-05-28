Μήνυμα της Ενωσης Γονέων δήμου Αγίου Νικολάου για τις Πανελλήνιες

Οι Πανελλήνιες είναι μια στιγμή στη ζωή σας, όχι το μέτρο της αξίας σας….

Αγαπημένα μας παιδιά,

Θα θέλαμε αυτές τις μέρες των Πανελλαδικών εξετάσεων να θυμάστε ότι είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια σας και ότι σας αγαπάμε για αυτό που είστε και όχι για αυτό που θα γράψετε. Άλλωστε …. «οι εξετάσεις μπορούν να μετρήσουν γνώσεις, όχι όμως την αξία, την ευαισθησία ή τα όνειρα ενός ανθρώπου» όπως έγραψε και ο Erich Fromm.

Οι Πανελλήνιες είναι μια στιγμή στη ζωή σας, όχι το μέτρο της αξίας σας. Τελειώνει ένας σημαντικός κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος, γεμάτος εμπειρίες, επιλογές και προκλήσεις, η ζωή τώρα αρχίζει να ανοίγει τους δικούς της δρόμους. Πιστέψτε στον εαυτό σας και διεκδικήστε την, εμείς θα είμαστε δίπλα σας να σας στηρίζουμε και να σας καμαρώνουμε. Καλή αρχή στο νέο σας ταξίδι!

Με αγάπη και εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου