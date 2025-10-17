Μήνυμα Περιφερειάρχη ΟΝΝΕΔ Κρήτης

Πενήντα ένα χρόνια πέρασαν από τότε που μια γενιά νέων ανθρώπων ύψωσε το ανάστημά της και πίστεψε πως η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει.

Από τότε, η ΟΝΝΕΔ έγινε φωνή, έγινε όραμα, έγινε δύναμη. Έγινε η σπίθα που κράτησε ζωντανή την ελπίδα μέσα σε κάθε εποχή, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε αγώνα.

Η ιστορία της ΟΝΝΕΔ δεν γράφεται σε γραφεία, γράφεται στα αμφιθέατρα, στις δράσεις, στα χαμόγελα των νέων που θέλουν να προσφέρουν.

Είναι η ιστορία μιας νεολαίας που δεν φοβήθηκε να ονειρευτεί, να πάρει θέση, να παλέψει για τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοκρατίας και της δημοκρατίας.

51 χρόνια μετά, οι ίδιες αξίες μάς εμπνέουν. Μας κρατούν ενωμένους, δημιουργικούς, αληθινούς.

Γιατί η ΟΝΝΕΔ δεν είναι απλώς μια πολιτική νεολαία, είναι η πίστη ότι κάθε νέα γενιά μπορεί να αφήσει τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκε.

Σήμερα, τιμούμε το παρελθόν, στεκόμαστε με περηφάνια στο παρόν και κοιτάζουμε μπροστά, με το βλέμμα καθαρό και την καρδιά γεμάτη ελπίδα.

Γιατί όσο υπάρχουν νέοι που πιστεύουν, η Ελλάδα θα προχωρά.

Χρόνια πολλά, στην ΟΝΝΕΔ μας.

Χρόνια πολλά στη νεολαία που επιμένει να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να αλλάζει την πατρίδα μας, βήμα βήμα, μέρα με τη μέρα.