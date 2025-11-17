Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Πενήντα δύο χρόνια μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 σε μια εποχή που η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει πολλούς και ασύμμετρους κινδύνους, το μήνυμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο και ζωντανό.

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι μια απλή αναφορά στο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή μνήμη, μια διαρκής υπενθύμιση του τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Αποτελεί πηγή έμπνευσης ως προς την αξία της Ελευθερίας η οποία για εμάς, τους Έλληνες είναι όπως έχει αποδείξει η ιστορία μας – αρχή βιωματική.

Πενήντα δυο χρόνια μετά, η Ελλάδα τιμά το συλλογικό της χθες και επενδύει με πίστη και σχέδιο στο αύριο.

Στεκόμαστε με τιμή και σεβασμό στη νεολαία εκείνη, και μέσα από την μνήμη και τα διδάγματα εκείνης της εποχής, με ελπίδα για την νέα γενιά του σήμερα.