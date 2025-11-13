Μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης

CAFE MELI
13/11/2025
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «ΙΔΕΟΝ: Λέσχη Δημιουργικότητας Εκπαιδευτικών», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «επικοινωνΙΤΕ» (επιστήμη – κοινωνία – ΙΤΕ) και τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Λέσχη Δημιουργικότητας Εκπαιδευτικών ΙΔΕΟΝ (Ιδέον) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εντάξουν στη διδακτική τους πρακτική τη δημιουργικότητα, με ή χωρίς τη χρήση τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας κοινότητας που μαθαίνει, πειραματίζεται και εξελίσσεται συλλογικά.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι συναντήσεις της Λέσχης θα πραγματοποιούνται μία φορά κάθε μήνα, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ (Αβέρωφ και Ζωγράφου, Ηράκλειο). Κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια 1,5 ώρα και θα συνδυάζει βιωματική μάθηση με δημιουργικό διάλογο. Η δράση θα υλοποιηθεί πιλοτικά από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η πρώτη συνάντηση προγραμματίζεται για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

NOVA
  • σύντομα βιωματικά εργαστήρια που καλλιεργούν φαντασία και συνεργασία
  • συζήτηση και ανταλλαγή πρακτικών εφαρμογών
  • συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων και διοργανωτών
  • παρουσίαση δημιουργικών έργων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί επίσης μελέτη που θα διερευνά τις στάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στη δημιουργικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την επίδραση και τη χρησιμότητα της ίδιας της Λέσχης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Λέσχης είναι ο Δρ. Δημήτρης Γραμμένος, Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, και Επιστημονική Συνεργάτης η Δρ. Μαριλία Κωστάκη, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής έως 2 Δεκεμβρίου 2025:  https://bit.ly/ideon-tcc-1

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε e-mail στο: ideon@admin.forth.gr

