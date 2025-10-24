Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε μία στρατηγική κίνηση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, προχωρεί στην κατάθεση φακέλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής για τον Πολιτισμό της Ελιάς και την πιστοποίηση της “Elea Heritage Route”.

Με μια παρουσίαση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας, η Περιφέρεια Κρήτης έθεσε την Κρήτη στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτιστικών εξελίξεων, στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συμβουλευτικού Φόρουμ Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στην Καππαδοκία (22-24/10/2025).

Στο πλαίσιο των εργασιών η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη, παρουσίασε με διαδικτυακή συμμετοχή την πρόταση-ορόσημο της Κρήτης για τη δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής “Elea Heritage Route”, αφού προηγουμένως η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαριάνθη Αναστασιάδου, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρωτοβουλία της νέας πολιτιστικής διαδρομής.

Τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας επιβεβαίωσε το στέλεχος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Ελένη Κανάκη.

Η εισήγηση ενώπιον των εκπροσώπων των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων, προκάλεσε αυξημένο ενδιαφέρον. Ο Πρόεδρος των Πολιτιστικών Διαδρομών, Rui Gomez, ζήτησε τη διανομή του φακέλου της πρότασης σε όλες τις αντιπροσωπείες, προκειμένου να διερευνηθούν άμεσα οι προοπτικές συνεργασίας. Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας ότι η “Elea Route” αποτελεί μια Διαδρομή υψίστης σημασίας για το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς ενσαρκώνει τις θεμελιώδεις αξίες της ευρωπαϊκής ταυτότητας, συνδέοντας αρμονικά τον πολιτισμό, τη φύση και την κοινή μας κληρονομιά.

«Η “Elea Heritage Route” γεννήθηκε από το φως και τη γη της Κρήτης, εκεί όπου η ελιά καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη», τόνισε η Γεωργία Μηλάκη. «Πρόκειται για μια διαδρομή που συνθέτει πολιτισμό, επιστήμη και περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης και τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.».

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από την πολιτιστική διαδρομή της Ελιάς “Elea Heritage Route” επιδιώκει να προωθήσει ένα νέο μοντέλο πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, που ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει τον ευρωπαϊκό διάλογο για την προστασία και αξιοποίηση της κοινής μας κληρονομιάς.