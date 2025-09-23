Μεταναστευτικό: Ο Θάνος Πλεύρης προανήγγειλε τη δημιουργία μόνιμης δομής στην Κρήτη

Στις μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται στην Κρήτη αναφέρθηκε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom», τονίζοντας πως από την μία πλευρά ο μηδενισμός ροών που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη όπως παράδειγμα Αιγυπτίων, που ήταν στο 70%, είναι σημαντικό και δείχνει ότι τα σκληρά μέτρα λειτούργησαν, από την άλλη όμως «το γεγονός ότι οι ροές έρχονται πια από χώρες που κατά βάση ξέρουν ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να πάρουν άσυλο, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι ναι μεν περιορίσουμε τις ροές των παράνομων μεταναστών, αλλά δεν περιορίζονται οι ροές από χώρες όπως είναι το Σουδάν ή ενδεχομένως οι Παλαιστίνιοι που μπορούν να έρθουν και να υποβάλουν άσυλο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, όπου όπως είπε «καθαρίστηκαν οι χώροι και όσοι δεν δικαιούνται άσυλο βρίσκονται σε κλειστές δομές εν αναμονή επιστροφής». Προανήγγειλε, δε, τη δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί, καθώς «το 40% των ροών στη χώρα πραγματοποιείται μέσω Κρήτης.

Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε εκτενώς και στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε, «στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση των ροών κατά 50%, ωστόσο η Άγκυρα δεν συνεργάζεται στο ζήτημα των επιστροφών».

Σχετικά με το ζήτημα των Σύριων προσφύγων, ο υπουργός σημείωσε ότι ανοίγει νέο κεφάλαιο, καθώς «όσοι έλαβαν άσυλο λόγω διώξεων από το καθεστώς Άσαντ δεν δικαιολογείται πλέον να διατηρούν προσφυγικό καθεστώς, με εξαίρεση τις μειονότητες που συνεχίζουν να διώκονται». Όπως πρόσθεσε, το θέμα αυτό θα τεθεί τόσο στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο όσο και στη συζήτησή του με τον πρόεδρο της Συρίας.