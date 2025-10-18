CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Μεταναστευτικό: Αυτό είναι το σχέδιο για τις δύο δομές στην Κρήτη

Τι συμφωνήθηκε στη διαδικτυακή σύσκεψη των αυτοδιοικητικών του νησιού με τους ιθύνοντες του αρμόδιου Υπουργείου.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με το Ρέθυμνο να βγαίνει οριστικά από το “κάδρο”, η προ τετραετίας προοπτική δημιουργίας δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη αποτέλεσε και το τελικό σχέδιο συμφωνίας των ιθυνόντων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τους αυτοδιοικητικούς του νησιού, στη διαδικτυακή σύσκεψη που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη συνηγόρησαν υπέρ των δύο χώρων στους δύο μεγαλύτερους νομούς, σε Ηράκλειο και Χανιά.

ΧΡΥΣΟΣ

Μεταναστευτικό: μέχρι τον Μάιο θα είναι έτοιμες οι δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη

Η Αγυιά (στον δυτικότερο νομό του νησιού) υφίσταται ως λύση, ωστόσο αναζητείται καλύτερη εγκατάσταση. Το αυτό ισχύει και για το Ηράκλειο, αφού το παλιό “ψυγείο” στο λιμάνι δεν πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ούτε για τους αλλοδαπούς ούτε και για τους λιμενικούς, που σηκώνουν το “βάρος” της φύλαξής τους.

NOVA

Βάσει του σχεδιασμού, οι αφιχθέντες θα παραμένουν δύο με τρεις ημέρες στην Κρήτη, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους και στη συνέχεια θα προωθούνται στην ηπειρωτική χώρα.

Προκειμένου, μάλιστα, να μην υπάρχει χρονοτριβή εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ενοικιαστεί πλοίο από το Υπουργείο που θα αναλάβει το μεταφορικό έργο των εισερχόμενων ομάδων. Και αυτό, διότι το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα καθυστέρησης στην αναχώρηση των μεταναστών για την “πάνω” Ελλάδα, ελλείψει θέσεων στα καράβια που εκτελούν τα τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Με αμείωτο ρυθμό οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης

“Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι έως τον Μάιο” δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στα τοπικά ΜΜΕ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προχωρώντας στην κοινή παραδοχή πως ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το “καυτό” ζήτημα τους επόμενους μήνες, μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με απανωτές συναντήσεις με τις κυβερνήσεις της Λιβύης ψάχνει φόρμουλα ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών.

“Ως φορείς της αυτοδιοίκησης έχουμε την ευθύνη της εξεύρεσης των χώρων” συνέχισε ο κ. Αρναουτάκης, αισιοδοξώντας πως μέχρι την άνοιξη τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλότερα. Παράλληλα, διαπίστωσε την “καλή διάθεση” που επικρατεί από πλευράς Υπουργείου, το οποίο όπως τόνισε οφείλει να μεριμνήσει για το κόστος σίτισης, στέγασης και φύλαξης των αλλοδαπών στο σύντομο χρόνο που εκείνοι θα βρίσκονται στην Κρήτη.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Cretalive
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ

18/10/2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

18/10/2025

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην Διεθνή Έκθεση ANUGA 2025

17/10/2025

ΒΟΑΚ: Παράταση και καθυστερήσεις μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Κρήτη

17/10/2025

Μήνυμα Περιφερειάρχη ΟΝΝΕΔ Κρήτης

17/10/2025

Διεθνές συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες τεχνολογίες στο ΕΛΜΕΠΑ

17/10/2025

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων

17/10/2025

Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 17/10 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

17/10/2025

Ανάγκη για ένα Ολιστικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα νησιά

16/10/2025

Συνεδρίαση του ΠΕ.Σ.Σ.Ο.Π. για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

16/10/2025
Back to top button