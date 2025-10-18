Μεταναστευτικό: Αυτό είναι το σχέδιο για τις δύο δομές στην Κρήτη

Με το Ρέθυμνο να βγαίνει οριστικά από το “κάδρο”, η προ τετραετίας προοπτική δημιουργίας δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη αποτέλεσε και το τελικό σχέδιο συμφωνίας των ιθυνόντων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τους αυτοδιοικητικούς του νησιού, στη διαδικτυακή σύσκεψη που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη συνηγόρησαν υπέρ των δύο χώρων στους δύο μεγαλύτερους νομούς, σε Ηράκλειο και Χανιά.

Μεταναστευτικό: μέχρι τον Μάιο θα είναι έτοιμες οι δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη

Η Αγυιά (στον δυτικότερο νομό του νησιού) υφίσταται ως λύση, ωστόσο αναζητείται καλύτερη εγκατάσταση. Το αυτό ισχύει και για το Ηράκλειο, αφού το παλιό “ψυγείο” στο λιμάνι δεν πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ούτε για τους αλλοδαπούς ούτε και για τους λιμενικούς, που σηκώνουν το “βάρος” της φύλαξής τους.

Βάσει του σχεδιασμού, οι αφιχθέντες θα παραμένουν δύο με τρεις ημέρες στην Κρήτη, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους και στη συνέχεια θα προωθούνται στην ηπειρωτική χώρα.

Προκειμένου, μάλιστα, να μην υπάρχει χρονοτριβή εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ενοικιαστεί πλοίο από το Υπουργείο που θα αναλάβει το μεταφορικό έργο των εισερχόμενων ομάδων. Και αυτό, διότι το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα καθυστέρησης στην αναχώρηση των μεταναστών για την “πάνω” Ελλάδα, ελλείψει θέσεων στα καράβια που εκτελούν τα τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Με αμείωτο ρυθμό οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης

“Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι έως τον Μάιο” δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στα τοπικά ΜΜΕ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προχωρώντας στην κοινή παραδοχή πως ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το “καυτό” ζήτημα τους επόμενους μήνες, μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με απανωτές συναντήσεις με τις κυβερνήσεις της Λιβύης ψάχνει φόρμουλα ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών.

“Ως φορείς της αυτοδιοίκησης έχουμε την ευθύνη της εξεύρεσης των χώρων” συνέχισε ο κ. Αρναουτάκης, αισιοδοξώντας πως μέχρι την άνοιξη τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλότερα. Παράλληλα, διαπίστωσε την “καλή διάθεση” που επικρατεί από πλευράς Υπουργείου, το οποίο όπως τόνισε οφείλει να μεριμνήσει για το κόστος σίτισης, στέγασης και φύλαξης των αλλοδαπών στο σύντομο χρόνο που εκείνοι θα βρίσκονται στην Κρήτη.