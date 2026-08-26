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Μεταναστευτικό: 243 αφίξεις στην Κρήτη μέσα σε μία μόνο μέρα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2026
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Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 243 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε διαδοχικές επιχειρήσεις.

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Αναλυτικότερα, οι 243 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά που καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

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Στην πρώτη περίπτωση, περίπου 61 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, περίπου 46 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τους μετανάστες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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Σε άλλη περίπτωση, περίπου 52 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, επίσης μετά από εντοπισμό από εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Παράλληλα, περίπου 45 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Το τέταρτο και μεγαλύτερο περιστατικό σημειώθηκε ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δύο λέμβους. Συνολικά περίπου 85 άτομα περισυνελέγησαν από πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ενώ οι καιρικές συνθήκες στις περιοχές των περιστατικών κυμαίνονταν από 3 έως 6 μποφόρ.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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