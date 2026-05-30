Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται τα πρώτα 10 χλμ. του Β.Ο.Α.Κ. στον Άγιο Νικόλαο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/05/2026
Το εργοτάξιο του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο δημόσιο έργο Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Το έργο συνίσταται στη μετατροπή του οδικού τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ως τμήμα του νέου Β.Ο.Α.Κ..

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος, με την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, δύο λωρίδων κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου οδοστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,25 μ..

Το μήκος της αρτηρίας είναι περίπου 14,5 χλμ. και εκτείνεται από την πρώτη είσοδο της Νεάπολης μέχρι τον κόμβο Κριτζάς στον Άγιο Νικόλαο, ενώ θα δημιουργηθούν και τρεις ανισόπεδοι κόμβοι: Νεάπολης, Λιμνών και Αγίου Νικολάου.

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την κατασκευή πλήρους δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών για την εξυπηρέτηση των γειτονικών περιοχών και τη σύνδεσή τους με τη βασική οδική αρτηρία. Το συνολικό μήκος αυτού του δικτύου είναι περίπου 11 χλμ..

Μετά την αυτοψία στο εργοτάξιο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

 «Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο προχωρούν με ταχύ ρυθμό, ο οποίος, μάλιστα, θα ενταθεί. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται στο εργοτάξιο 350 άτομα και λειτουργούν 130 μηχανήματα, ο αριθμός των οποίων θα αυξηθεί σε 180 από την επόμενη εβδομάδα. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι τα πρώτα 10 χλμ. από τα συνολικά 14 χλμ. του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι τους προσεχείς μήνες οι πολίτες της Κρήτης, με πρώτους τους κατοίκους του Λασιθίου, θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο σύγχρονο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης. Ο νέος Β.Ο.Α.Κ., συνεπώς, γίνεται πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε την εντατική και επίμονη εργασία με στόχο να παραδώσουμε στους πολίτες της Κρήτης ένα ασφαλές και σύγχρονο οδικό δίκτυο, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα των μετακινήσεων στο νησί και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δραστηριότητα».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

