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Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 9 μποφόρ.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο.  Αυτή την ώρα, το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις Αρχές εντοπίζεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολα προσβάσιμο.

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Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων.

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Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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