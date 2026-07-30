Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε περί τις 14:30 την Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, Γιώργος Τσαμπάκος, το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο κ. Τσαμπάκος μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι, παρά την απογείωσή τους, τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρίψεις νερού.

Περίπου 8.000 απομακρύνθηκαν από τις περιοχές εκκένωσης

Για μια «μαύρη μέρα» για το Ρέθυμνο, μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή.

Η κ. Λιονή επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους, καθώς προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη επιχείρηση προληπτικών εκκενώσεων, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά χωριά. Όπως είπε, εκκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, ενώ συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, καθώς υπήρχε έγκαιρη προετοιμασία, ενώ πολλοί ακόμη κατευθύνθηκαν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μετακίνηση των τουριστών οργανώθηκε άμεσα, με τους επισκέπτες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως τόνισε πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εκκενώσεις οικισμών και ξενοδοχειακών μονάδων στο παραλιακό μέτωπο, με τη συνδρομή του Λιμενικού και κατοίκων της περιοχής, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή τους.

«Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση γύρω από τους οικισμούς παραμένει ελεγχόμενη». Υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα των αρχών είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, γεγονός που οδήγησε στις προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Αυτή την ώρα στα μέτωπα βρίσκονται 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06:30 έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης

Την ίδια ώρα, η σκέψη όλων βρίσκεται στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έναν 58χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, καθώς αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ολοκλήρωση των εκκενώσεων όπου απαιτείται και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς με τη συνδρομή των εναέριων μέσων από το πρώτο φως της ημέρας.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.