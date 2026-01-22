Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στο Ηράκλειο

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 5ης Παγκρήτιας Ημέρας Καριέρας, που διοργανώθηκε από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εκδήλωση κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχής με την αίθουσα να είναι κατάμεστη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης τόσο από εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου όσο και από εργαζόμενους, ενώ ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία φοιτητών και σπουδαστών από τουριστικές σχολές, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των νέων για τον τομέα της φιλοξενίας.

Ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Γιώργος Σφακιανάκης, και ο γραμματέας του Συλλόγου, κ. Μιχάλης Γάσπαρης, υποδέχθηκαν προσωπικά τους φοιτητές και σπουδαστές, παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση για την ομαλή ένταξή τους στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στη σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της τουριστικής συνείδησης, καθώς και στην ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως βασικού πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερή δέσμευσή του να στηρίζει τόσο τους εργαζόμενους που ήδη δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα όσο και τους νέους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, εξειδικευμένης και ανταγωνιστικής γενιάς στελεχών φιλοξενίας.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες, τους εργαζόμενους του ξενοδοχειακού κλάδου και τους διευθυντές ξενοδοχείων που έδωσαν το «παρών», ενισχύοντας ουσιαστικά τον διάλογο, τη δικτύωση και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς επίσης σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές που συμμετείχαν στην 5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας, τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές τους για την ενεργή παρουσία και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Επιπλέον, απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης για τη συνδιοργάνωση της 5ης Παγκρήτιας Ημέρας Καριέρας και τη θεσμική της στήριξη, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση και την επιτυχία της δράσης, ενισχύοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα

Ιδιαίτερα έντονο ήταν και το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με εκπροσώπους του Τύπου να καλύπτουν την εκδήλωση τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά την ολοκλήρωσή της. Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων ευχαριστεί θερμά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη συμβολή και τη στήριξή τους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην ενημέρωση του κοινού και στην ανάδειξη των επαγγελματικών ευκαιριών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Η δεύτερη ημέρα του θεσμού «Ημέρες Καριέρας» θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο Akali, από τις 10:00 έως τις 16:00, προσφέροντας νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον ξενοδοχειακό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και για τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας μέσω της μόνιμης πλατφόρμας του, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων: cretanhotelmanagers.gr.