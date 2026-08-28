Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Λασίθι με 6 συλλήψεις

Συνελήφθησαν -6- άτομα κατηγορούμενα για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 132 ,9 γραμμάρια κοκαΐνης , χρηματικό ποσό 42.820 ευρώ , κάνναβη, ζυγαριά και -2- οχήματα.

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (27.08.2026) σε περιοχές του Λασιθίου στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας ,του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου ,της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -132,9- γραμμάρια κοκαΐνης

• Χρηματικό ποσό -42.820- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -3- γραμμάρια κάνναβης

• -0,2- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας)

• Ζυγαριά

• -6- κινητά τηλέφωνα

• -4- συσκευές θρυμματισμού κάνναβης

Επίπλέον κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών.

Επίσης συνελήφθησαν -6- ημεδαποί κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.