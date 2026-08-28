CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Λασίθι με 6 συλλήψεις

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνελήφθησαν -6- άτομα κατηγορούμενα για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 132 ,9 γραμμάρια κοκαΐνης , χρηματικό ποσό 42.820 ευρώ , κάνναβη, ζυγαριά και -2- οχήματα.

ΧΡΥΣΟΣ

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (27.08.2026) σε περιοχές του Λασιθίου στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

SUNSTOP

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας ,του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου ,της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

MARIS

• -132,9- γραμμάρια κοκαΐνης
• Χρηματικό ποσό -42.820- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• -3- γραμμάρια κάνναβης
• -0,2- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας)
• Ζυγαριά
• -6- κινητά τηλέφωνα
• -4- συσκευές θρυμματισμού κάνναβης

Επίπλέον κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών.

Επίσης συνελήφθησαν -6- ημεδαποί κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

xylotrechus

Ενημέρωση για την προσβολή δένδρων μουριάς από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus

28 Αυγούστου 2026
28082026

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στα σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου

28 Αυγούστου 2026
27082026

Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το μεγάλο έργο προστασίας στην Παλιά Ηλεκτρική και τον κόλπο του Δερματά στο Ηράκλειο

27 Αυγούστου 2026

Γ. Πλακιωτάκης: Τα έργα αναβάθμισης των νοσοκομείων Λασιθίου ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νομού μας

27 Αυγούστου 2026
hospital xania

Χανιά: Σήμα κινδύνου από τους γιατρούς του νοσοκομείου – Σοβαρές καταγγελίες για επιθέσεις και προπηλακισμούς

27 Αυγούστου 2026
gypes

Κρήτη: Νέες ποτίστρες για την άγρια πανίδα σε Αστερούσια και Δίκτη

27 Αυγούστου 2026

Π.Ε. Ηρακλείου: Δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027

27 Αυγούστου 2026
wedding

Γαμήλιος τουρισμός στην Κρήτη: Η νέα μεγάλη ευκαιρία για έναν προορισμό υψηλής αξίας

27 Αυγούστου 2026
26082026

Παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την αποτροπή δημιουργίας χωματερών

26 Αυγούστου 2026

Μεταναστευτικό: 243 αφίξεις στην Κρήτη μέσα σε μία μόνο μέρα

26 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button