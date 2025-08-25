Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η τουριστική σεζόν στην Κρήτη

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας και δυναμικής ανάπτυξης, με τα στοιχεία για τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις έως και τον Οκτώβριο να αποτυπώνουν την ανοδική του πορεία.

Συνολικά, οι προγραμματισμένες θέσεις για το υπόλοιπο της σεζόν 2025 (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος), σύμφωνα με τα στοιχεία του airdata-tracker του ΣΕΤΕ, ανέρχονται σε 12.949.735, σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σχέση με πέρυσι.

Μόνο για τον Σεπτέμβριο, η αύξηση φτάνει το 4,5%, ενώ για τον Οκτώβριο αγγίζει το 4,7%, επιβεβαιώνοντας την τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με το ελληνικό καλοκαίρι να γίνεται «μακρύτερο»

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Τα δεδομένα δείχνουν πως οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος έχουν εξελιχθεί σε νέα «περίοδο αιχμής» για την Ελλάδα, με ολοένα και περισσότερους προορισμούς να παραμένουν ανοιχτοί ακόμη και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, κυρίως στη Ρόδο και στην Κρήτη. Η τάση επιμήκυνσης της σεζόν στηρίζεται κυρίως από Γερμανούς, Βρετανούς αλλά και Ισραηλινούς επισκέπτες.

Ειδικά για την Αθήνα, η αμερικανική αγορά ξεχωρίζει, με αύξηση 23,2% για το σύνολο της σεζόν και ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση για το φθινόπωρο.

Οι αυξήσεις

Σημαντικές αυξήσεις για το σύνολο των προορισμών της χώρας, σημειώνονται και από τις αγορές της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελούν παραδοσιακούς «τροφοδότες» του ελληνικού τουρισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, από το Ηνωμένο Βασίλειο η άνοδος των προγραμματισμένων θέσεων είναι 2,4%, από τη Γερμανία 2,9%, από τις ΗΠΑ 23,2%, από την Ολλανδία 5,4%, από την Ιταλία 3,7% και από το Ισραήλ 24,9%. Μόνο από τη Γαλλία οι θέσεις καταγράφουν μείωση 2,8%.

Η εικόνα των αφίξεων επηρεάζεται, βεβαίως, και από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας οδικώς. Οι οδικές αφίξεις, ωστόσο, παρουσίασαν μείωση τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, αναμένεται ότι τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο η εικόνα θα είναι θετική.

Η άνοδος των εισπράξεων

Πάντως, το πλέον θετικό και ουσιαστικό στοιχείο για τον ελληνικό τουρισμό είναι η άνοδος των εισπράξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 7,66 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ενισχύθηκε κατά 10,1%.

Για τον ίδιο μήνα, η ξενοδοχειακή αγορά, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, δείχνει άνοδο της μέσης τιμής δωματίου κατά 17,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2024, ενώ μικρή αύξηση κατέγραψε και η μέση πληρότητα, στο 78,5% από 75,7% πέρσι. Μικρότερη αύξηση, της τάξης του 2%, κατέγραψε, σύμφωνα με την AirDNA, η πληρότητα και στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρά τη μεγάλη αύξηση της προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού είναι δεδομένη, με τη μεγάλη πρόκληση για το μέλλον να αφορά την ολιστική, ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, που σημαίνει μείωση της εποχικότητας, ανάδειξη νέων προορισμών και διάχυση των οικονομικών οφελών σε όλη την κοινωνία.