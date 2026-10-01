Με καταιγίδες και ρεκόρ βροχής μπήκε ο Οκτώβριος στο Λασίθι

Φουριόζος μπήκε ο Οκτώβριος στην Κρήτη, με ισχυρές καταιγίδες, αστραπές, βροντές και ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές του Λασιθίου.

Μέχρι τις 9:45 το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, στον Άγιο Νικόλαο είχαν καταγραφεί 94,8 χιλιοστά βροχής, ποσότητα ιδιαίτερα υψηλή για την περιοχή.

Ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα ύψη βροχής στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου καταγράφηκαν 150,4 χιλιοστά, ενώ στη Σητεία έφτασαν τα 19,4 χιλιοστά και στην Ιεράπετρα τα 6,6 χιλιοστά.

Η ένταση των καιρικών φαινομένων οδήγησε σε αυξημένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονταν να συνεχίσουν να επηρεάζουν την Κρήτη κατά τη διάρκεια της ημέρας.