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Με καταιγίδες και ρεκόρ βροχής μπήκε ο Οκτώβριος στο Λασίθι

Στα 94,8 χιλιοστά η βροχή στον Άγιο Νικόλαο και στα 150,4 στο Οροπέδιο Λασιθίου – Σε κατάσταση κινητοποίησης η Κρήτη και κλειστά τα σχολεία στο Λασίθι.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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Φουριόζος μπήκε ο Οκτώβριος στην Κρήτη, με ισχυρές καταιγίδες, αστραπές, βροντές και ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές του Λασιθίου.

ΧΡΥΣΟΣ

Μέχρι τις 9:45 το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, στον Άγιο Νικόλαο είχαν καταγραφεί 94,8 χιλιοστά βροχής, ποσότητα ιδιαίτερα υψηλή για την περιοχή.

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Ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα ύψη βροχής στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου καταγράφηκαν 150,4 χιλιοστά, ενώ στη Σητεία έφτασαν τα 19,4 χιλιοστά και στην Ιεράπετρα τα 6,6 χιλιοστά.

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Η ένταση των καιρικών φαινομένων οδήγησε σε αυξημένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονταν να συνεχίσουν να επηρεάζουν την Κρήτη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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