Με επιτυχία το συνέδριο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Περιφέρεια Κρήτης

Με κεντρική θεματική «Δηµοσιονοµικοί Έλεγχοι και η συμβολή τους στη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του Δημοσίου», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ) αναδείχθηκε το κρίσιµο ζήτημα της εδραίωσης της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των φορέων του Δημοσίου Τομέα κατά τους ελέγχους που γίνονται σε αυτούς από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), και οι καλές πρακτικές ελέγχων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν και χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά η κα Ευαγγελία Μπρουφά Διευθύντρια Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης, ενώ ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης συμμετείχε με εισήγηση.

Παρόντες ήταν επίσης οι Δήμαρχοι Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου, Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, φορέων, στελέχη εμπλεκόμενων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιος Γεωργίου, μιλώντας για την ενδυνάμωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης φορέων στο δημόσιο, συνεχάρη την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, για την συνδιοργάνωση του συνεδρίου και εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την παραγωγική συνεργασία, τονίζοντας ότι το Υπουργείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεχή ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης στους φορείς του Δηµοσίου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή διοργανώθηκε το τρίτο, κατά σειρά, ετήσιο συνέδριο σε αποκεντρωµένο επίπεδο, με στόχο να συμμετέχουν, όπως είπε, όλοι οι δηµόσιοι φορείς των αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης στους οποίους διενεργούνται δηµοσιονοµικοί έλεγχοι.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορίζοντας τον κ. Γεωργίου, τα στελέχη του Υπουργείου, τους εκλεκτούς ομιλητές, τους συνέδρους, τόνισε «πως για όλους εμάς που ασκούμε διοίκηση και υλοποιούμε αναπτυξιακές πολιτικές, η τήρηση της νομιμότητας ενισχύει την πολλαπλασιαστικότητα των παρεμβάσεών μας, καθώς κάθε δαπάνη μετατρέπεται σε χρήσιμη επένδυση για την κοινωνία, τους πολίτες, την περιοχή και τη χώρα μας».

Με αυτό το δεδομένο ο κ. Αρναουτάκης ευχαρίστησε την Προϊσταμένη της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου στην Περιφέρεια Κρήτης και βεβαίως, όλα τα στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άριστη συνεργασία και την προσήλωση στον κοινό στόχο για διαφάνεια και λογοδοσία, για την τήρηση των κανόνων της χρηστής διαχείρισης, η οποία αποτελεί πυλώνα για το κράτος δικαίου στη χώρα μας και συμβάλλει στην οικοδόμηση μίας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες ενώ επιτρέπει εντέλει στην οικονομία να λειτουργήσει εντός ενός πλαισίου ασφάλειας και διαφάνειας.

Κλείνοντας ο κ. Αρναουτάκης, ευχαρίστησε δημόσια την Γενική Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Ραπτάκη για την πολύχρονη παραγωγική συνεργασία, η οποία το επόμενο διάστημα πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαρίστησε επίσης τα στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους Αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής αλλά και τον κ. Γεωργίου για την εξαιρετική συνεργασία.

Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Εντεταλμένος για τα Οικονομικά Μανώλης Καμπουράκης σε δήλωση του ανέφερε: «Η διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινωνίας και βασική συνιστώσα του Κράτους Δικαίου. Πάνω σε αυτή την αρχή η Περιφέρεια Κρήτης από το 2017, τη χρονιά που τέθηκε σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα, με γνώμονα την εξασφάλιση διαφάνειας στη διαδρομή του δημοσίου χρήματος και τη χάραξη βιώσιμης δημοσιονομικής στρατηγικής του Κράτους. Πρόκειται, βεβαίως, για την περίοδο κατά την οποία οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε ένα πρωτόγνωρο πλαίσιο δημοσιονομικής στενότητας, με περιορισμένους πόρους και αντιστρόφως ανάλογη μεταφορά αρμοδιοτήτων, καθώς η χώρα πάλευε για τη δημοσιονομική προσαρμογή για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη διαφυγή από τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της ύφεσης. Και αυτό διότι η δημοσιονομική προσαρμογή, αν και αναγκαία, δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη για τη διέξοδο από τα αδιέξοδα. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα, καθώς διαθέτει οικονομικές καταστάσεις σε βάθος οκταετίας, ενώ έχουμε επιλεγεί να ξεκινήσουμε πειραματικά την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές μας καταστάσεις.».

Η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Ραπτάκη, φορτισμένη συναισθηματικά ενόψει της συνταξιοδότησης της, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την συνεργασία και την στήριξη διαχρονικά, αναφέροντας ότι, «το συνέδριο αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και προώθηση πρακτικών που ενισχύουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει φέτος μια καινοτόμο δράση αξιοποίησης τεχνολογιών RF, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των δημοσιονομικών ελέγχων και στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης. Μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις και συνεργασίες, αναδεικνύουμε τον ρόλο της τεχνολογίας ως βασικό εργαλείο λογοδοσίας και ορθολογικής χρήσης πόρων».

Στο συνέδριο εκπροσωπήθηκαν όλοι οι ελεγχόμενοι φορείς του Δηµοσίου Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένων των Πανεπιστηµίων, των Νοσοκοµείων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ, καθώς και οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες που διενεργούν δηµοσιονοµικούς ελέγχους.