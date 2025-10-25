CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Με επιτυχία σε Πέραμα και Ανώγεια οι ημερίδες για την «Ευλογιά του Προβάτου»

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες της Περιφέρειας Κρήτης για την ευλογιά του προβάτου. Η πρώτη εκδήλωση έγινε στο Πέραμα, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μυλοποτάμου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μυλοποτάμου, ενώ η δεύτερη στα Ανώγεια, με τη συνεργασία του Δήμου Ανωγείων, του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στελέχη των Κτηνιατρικών  Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν αναλυτικά στοιχεία για την επιδημιολογία της ευλογιάς του προβάτου, καθώς και πρακτικές οδηγίες για τη βιοασφάλεια των εκτροφών και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για την προστασία και ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Στόχος των ενημερωτικών δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων κάθε περιοχής σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου.

NOVA

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, τόνισε πως η συνεργασία όλων των κρίκων του κτηνοτροφικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας και διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια ήδη εφαρμόζει προληπτικά μέτρα, όπως απολυμάνσεις και περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα έχει κάνει με συστηματικό τρόπο η Περιφέρεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι σήμερα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε πως ο Δήμος στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους και υπογράμμισε ότι, πέρα από την ενημέρωση, εξίσου σημαντική είναι η ψυχραιμία και η συνεργασία όλων, αναγνωρίζοντας την αξία του κτηνοτροφικού τομέα για την τοπική οικονομία.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, αφού αναφέρθηκε στην πολύπλευρη στήριξη και αναγνώρισης της προσφοράς της κτηνοτροφίας, επισήμανε ότι η πρωτοβουλία είχε τον απαραίτητο αντίκτυπο και μετέφερε το εύλογο αίτημα των κτηνοτρόφων να προχωρήσει η πολιτεία στον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς.

Η επόμενη στον Πύργο του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων 

Η επόμενη ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πύργου. Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του νησιού, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνεργασία Δημοτών: Αμεση σύγκλιση του Δ.Σ. σχετικά με τις εξελίξεις για την σχολή Τουρισμού και ΤΕΦΑΑ

25/10/2025

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο 3ο Επιστημονικό και Θεολογικό Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

25/10/2025

Ξεκίνησε στη Λίμνη Αγίου Νικολάου το «Dance World Cup»

25/10/2025

Δελτίο Τύπου ομιλίας Κ. Σπυριδάκη στην επίκαιρη ερώτηση για την ελαιοπαραγωγή στο Λασίθι

25/10/2025

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

24/10/2025

Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

24/10/2025

Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

24/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ: Αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

24/10/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

24/10/2025

Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

24/10/2025
Back to top button