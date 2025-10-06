CAFE MELI
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου το Advanced Autumn School 2025

06/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διοργάνωση του Advanced Autumn School 2025 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου  προγράμματος Edu4ClimAte (Horizon Europe), το οποίο πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Στην εκπαιδευτική δράση, που ανέδειξε την περιοχή μας ως τόπο φιλοξενίας διεθνών επιστημονικών γεγονότων και ενίσχυσε τις συνεργασίες του Δήμου στον τομέα της κλιματικής εκπαίδευσης και της καινοτομίας, συμμετείχαν μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βιέννης, της Βρέμης και του Ελσίνκι, οι οποίοι παρακολούθησαν διαλέξεις και συμμετείχαν σε εργαστήρια που διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στα Λακώνια Αγίου Νικολάου.

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση γύρω από την κλιματική αλλαγή, τα μικροσωματίδια,  την ρύπανση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και επισκέψεις πεδίου στον ερευνητικό σταθμό του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Φινοκαλιά. Οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με ερευνητικές τις υποδομές και περιβαλλοντικές δράσεις που εξελίσσονται τόσο στον ερευνητικό σταθμό του Φινοκαλιά, όσο και στο σχολείο του Νοφαλιά.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ως εταίρος του προγράμματος συνέβαλε στην ομαλή υλοποίηση της δράσης από πλευράς οργάνωσης των υποδομών, μεταφοράς και φιλοξενίας των συμμετεχόντων.

Από την πλευρά του Δήμου Αγίου Νικολάου, την οργάνωση του σχολείου υλοποίησαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαρία – Ναυσικά Γάλλου και Γιώργος Αρακαδάκης, ο μόνιμος υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γιάννης Μαμουνάκης και η συνεργάτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού κ. Ιωάννα Κουνενού. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Καθηγήτρια κ. Μαρία Κανακίδου και ο Ερευνητής κ. Νίκος Καλυβίτης.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου του ΕΛΜΕΠΑ Κωνσταντίνο Παναγιωτάκη για την διάθεση των αιθουσών.

Το επόμενο Advanced Autumn School 2026 αναμένεται να φιλοξενηθεί στον Άγιο Νικόλαο τον Σεπτέμβριο του 2026.

