Με επιτυχία η προσομοίωση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «EUROPAS TEENS 2025»

Σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας μετατράπηκε η Ενετική Λότζια στο Ηράκλειο, φιλοξενώντας την εκδήλωση «EUROPAS TEENS 2025». Σαράντα μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από όλη την Κρήτη συμμετείχαν στην προσομοίωση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια πρωτοβουλία που διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.

Οι μαθητές ανέλαβαν τον ρόλο των Ευρωβουλευτών, έχοντας ως κεντρικό θέμα συζήτησης τα «Μέτρα της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση». Μέσα από ένα δημιουργικό παιχνίδι ρόλων, οι νέοι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν, αντάλλαξαν επιχειρήματα, συνεργάστηκαν και εξοικειώθηκαν με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τα μείζονα ζητήματα της εποχής.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν θεσμικοί εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα Γιώργος Αλεξάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλλης.

Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαβούλευση των μαθητών θα συγκεντρωθούν και θα αξιοποιηθούν κατάλληλα, προκειμένου η φωνή των νέων της Κρήτης να ακουστεί σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιήσεις παρακολούθησης, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για μελλοντικές δράσεις νεανικής συμμετοχής και ενεργού πολιτειότητας.

