Με ένα νέο απορριμματοφόρο ενισχύεται ο στόλος αποκομιδής της ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου

Το νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο με το οποίο ενισχύεται ο στόλος για την αποκομιδή της ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου, παρέλαβε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη το πρωί της Τετάρτης 15/10.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η απόκτηση του νέου οχήματος από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) χωρητικότητας 16 κυβικών, ήταν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της Δημοτικής Αρχής για την διαχείριση της ανακύκλωσης, που κατέληξε σε ένα μοντέλο συμφωνίας που ακολουθήθηκε και από άλλους Δήμους: «Προσθέτουμε σήμερα στον στόλο των απορριμματοφόρων μας ένα νέο όχημα ανακύκλωσης, το οποίο παραλαμβάνουμε από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Αυτό ενισχύει τα τεχνικά μέσα με τα οποία επιχειρούμε. Το όχημα αποτέλεσε μέρος μιας διαπραγμάτευσης που κάναμε για τη διαχείριση της ανακύκλωσης συνολικά με βάση την λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών. Ήταν μια διαπραγμάτευση στην οποία μπήκαμε εδώ και καιρό με την ΕΕΕΑ, η οποία ήταν επιτυχής και μάλιστα το μοντέλο στο οποίο έγινε η δική μας συμφωνία, ακολουθήθηκε και από άλλους Δήμους της χώρας.»

Αναφερόμενος στην τρέχουσα επικαιρότητα και το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπενθύμισε πως ο στόχος της ανακύκλωσης παραμένει υψηλός, και πως «οι στόχοι που έχουμε θέσει θα πρέπει να επιτευχθούν και μπορούν να επιτευχθούν με την κατάλληλη διάταξη των δυνάμεων μας. Αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε, σε αυτή την προσπάθεια ενισχυόμαστε σήμερα και θα επιχειρούμε από καλύτερη βάση από εδώ και στο εξής.»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό για την μεταρρύθμιση της καθαριότητας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή, παραμένει σε επιφυλακή, βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προδικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί και συμπλήρωσε πως υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη μιας ενδεχόμενης χρονικής μετάθεσης της λειτουργίας του νέου σχήματος: «Περιμένουμε την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προδικαστική προσφυγή και θα πράξουμε ανάλογα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν τολμάς έναν διεθνή διαγωνισμό και επιχειρείς τομές που τόσο πολύ έχουν καθυστερήσει και αναβάλλονται διαρκώς, συσσωρεύονται προβλήματα με αποτέλεσμα να γίνονται εκρηκτικά. Προφανώς γνωρίζεις ότι υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα, προβλέπονται από το νόμο. Οι σχεδιασμοί μας είναι τέτοιοι ώστε να καλύψουμε κάθε ενδεχόμενο, δηλαδή και το ενδεχόμενο μιας χρονικής μετάθεσης της λειτουργίας του νέου σχήματος που προκύπτει από τη μεταρρύθμιση της καθαριότητας. Εφόσον ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, αυτό θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2026. Αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή διότι η διαδικασία προβλέπει και άλλα ενδεχόμενα, δηλαδή ξεπερνώντας τις προδικαστικές προσφυγές, μπαίνουμε στην καθαρά αγωνιστική διαδικασία στην οποία υπάρχει η δυνατότητα ενστάσεων. Ο διαγωνισμός είναι πραγματικά ανοικτός. Συνεπώς είναι ένα πεδίο στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι και εμείς βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για να ασκήσουμε όλα μας τα νομικά μέσα αλλά κυρίως για να επιτύχουμε το στόχο. Και ο στόχος είναι όσο το δυνατόν ταχύτερα το καθαρό Ηράκλειο. Είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία η ανακύκλωση γίνεται με εξωτερική βοήθεια και επεξεργαζόμαστε τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην περίπτωση που αυτή η επόμενη μέρα δεν θα είναι και η ημέρα της εγκατάστασης του αναδόχου του μεγάλου διαγωνισμού. Οι υπάρχουν οι δυνατότητες και προετοιμαζόμαστε για αυτό, ώστε να μην υπάρξει κενό.»

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης αναφέρθηκε στην μέχρι σήμερα στρατηγική της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση του τομέα της Ανακύκλωσης σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών: «Ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα, έχουμε ενδυναμώσει τις προσπάθειες μας στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης, με πρώτο βήμα την ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση εμπνεύσαμε και την ΕΕΑΑ η οποία για πολλά χρόνια αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα βιωσιμότητας. Παρόλα αυτά, κατάλαβε την πολιτική προτεραιότητα που έχουμε θέσει και από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό μας στο σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε. Σήμερα είναι η κορύφωση αυτής της προσπάθειας, με δεδομένο ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε ενισχυθεί με 1300 μπλε κάδους οι οποίοι ήρθαν να αντικαταστήσουν πολλούς κατεστραμμένους κάδους που υπήρχαν στους δρόμους της πόλης, αλλά και να ενισχύσουν το δίκτυο αποκομιδής. Ενδεικτικά με βάση τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου το δίκτυο των μπλε κάδων θα έπρεπε να φτάνει τους 2.500. Παραλάβαμε γύρω στους 1700, σήμερα έχουμε κατορθώσει να φτάσουμε στους 2.400 και συνεχίσουμε. Δίνουμε τα εφόδια στον πολίτη και τον προσκαλούμε να κάνει όλο και περισσότερη ανακύκλωση.»

Τέλος, σχετικά με την σοβαρή υποστελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ο Αντιδήμαρχος υπενθύμισε την προγραμματισμένη έκδοση νέας προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ, σημειώνοντας: «Είναι γνωστό ότι μετά τη μαζική αποχώρηση εργαζομένων, βάσει δικαστικών αποφάσεων την άνοιξη του 2025, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα σε οδηγούς και συνοδούς καθαριότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τις επόμενες ημέρες και αφού πάρουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τον ΑΣΕΠ, θα βγάλουμε νέα προκήρυξη με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, με την ευχή αυτή τη φορά να υπάρξει προσφορά στις αιτήσεις. Και να καλύψουμε θέσεις που είναι πραγματικά αναγκαίες για να μπορεί να υπάρχει τακτική καθημερινή αποκομιδή και να μην παρουσιάζονται αρρυθμίες στην αποκομιδή των απορριμμάτων.»