Με 20 νέα οχήματα εκσυγχρονίζεται ο στόλος του Δήμου Ηρακλείου

Τα 12 πρώτα νέα οχήματα, από τα 20 συνολικά που ανανεώνουν τον στόλο του Δήμου Ηρακλείου, είδαν από κοντά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, το πρωί της Τετάρτης 4/3 στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Υλοποιείται με αυτό τον τρόπο η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για ανανέωση του στόλου των οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες καθώς και των συνθηκών στις οποίες επιχειρεί καθημερινά το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, τα πρώτα 12 νέα οχήματα θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών: «Παραλάβαμε 12 από τα 20 αυτοκίνητα τα οποία μας ήταν απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινωνικής Μέριμνας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Πρασίνου αλλά και της Καθαριότητας για την οποία κυρίως αναμένονται ακόμα 8 αυτοκίνητα. Ήταν απόλυτη ανάγκη, ξεκινώντας από την Κοινωνική Υπηρεσία και ιδιαίτερα από τη Βοήθεια στο Σπίτι, η οποία εξυπηρετούνταν από αυτοκίνητα πολύ παλιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συντήρηση τους και βέβαια, πρώτα από όλα, για την ασφάλεια. Θεωρώ ότι με τα νέα μέσα η δουλειά των στελεχών μας που έχουν την ανάγκη των μετακινήσεων, θα γίνει ευκολότερη και καλύτερη. Προφανέστατα και η Υπηρεσία Πρασίνου χρειάζεται αυτοκίνητα, όπως επίσης και η Καθαριότητα, ξεκινώντας από τους επόπτες. Και με δεδομένο ότι είμαστε εν όψει της εφαρμογής του νέου συστήματος της καθαριότητας για το Ηράκλειο – καθαρή πόλη, όλα αυτά θα συμβάλλουν στην επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής του νέου μικτού συστήματος καθαριότητας ο Αλέξης Καλοκαιρινός δήλωσε ότι: «Βρισκόμαστε ενόψει του ελέγχου του σχεδίου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης και στην εγκατάσταση του αναδόχου για τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι προσδιορισμένος ο ρόλος του. Κατ’ εκτίμηση μπορώ να σας πω, διότι εξαρτάται και από τους χρόνους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι θα είμαστε έτοιμοι στο τέλος της άνοιξης».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης ανέφερε ότι με τα νέα οχήματα: «Ο Δήμος θα μπορεί να ενεργεί πιο εύκολα και θα βοηθήσουν στην τεράστια προσπάθεια που κάνουμε για να καθαρίσουμε την πόλη αλλά και για να εξυπηρετούμε τους πολίτες όσο μπορούμε καλύτερα».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη από την πλευρά της, είπε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική μέρα και μια πολύ καλή εξέλιξη για την Αντιδημαρχία καθώς «Γίνεται μια ανανέωση του στόλου της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι καθώς οι εργαζόμενοι πηγαίνουν σε όλη την περιφέρεια του Δήμου προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Τα οχήματα που είχαν μέχρι σήμερα ήταν παρωχημένα. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν τώρα να κινούνται ανετότερα και ασφαλέστερα».

Ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης υπενθύμισε ότι από την αρχή της δημοτικής περιόδου είχε διαπιστωθεί το έλλειμα σε αυτοκίνητα προσωπικού τα οποία ήταν απαραίτητα για την ορθή λειτουργία όλων των υπηρεσιών, και δήλωσε: «Τη διαδικασία την ξεκινήσαμε και την ολοκληρώσαμε μέσα στο 2025 και με μεγάλη χαρά παραλαμβάνουμε τα πρώτα οχήματα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα, όπως και οχήματα που θα βοηθήσουν στην αποκομιδή, απορριμματοφόρα μικρού μεγέθους και φορτηγά μεσαίου μεγέθους. Σε υψηλή προτεραιότητα είναι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες για να ενισχύσουν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, αλλά και οι Υπηρεσίες Πρασίνου για τους γεωπόνους, η Τεχνική Υπηρεσία για τους μηχανικούς για τις αυτοψίες που απαραιτήτως πρέπει να κάνουν, και φυσικά οι επόπτες Καθαριότητας για να μπορούν να επιτελούν το ρόλο του ελέγχου και της καθαριότητας στο σύνολο του Δήμου».

Σημειώνεται ότι τα νέα σύγχρονα οχήματα επελέγησαν με γνώμονα τις ανάγκες νευραλγικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, παραλήφθηκαν 3 οχήματα Ford Ranger δύο εκ των οποίων θα αξιοποιηθούν από την Υπηρεσία Πρασίνου και ένα από την Τεχνική Υπηρεσία, 5 Dacia Duster τα οποία θα αξιοποιηθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία και την υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και 4 Fiat Doblo τρία εκ των οποίων θα αξιοποιηθούν από την Υπηρεσία Καθαριότητας και ένα από την Κοινωνική Υπηρεσία και το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.