Μαθητής από το ΕΠΑΛ Ηρακλείου κέρδισε τρία βραβεία στη Σίλικον Βάλεϊ για καινοτόμο κύβο του Ρούμπικ

Ενήλικας μαθητής του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου συμμετείχε στο Συνέδριο Εφευρετών της Σίλικον Βάλεϊ, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, και έλαβε τρία βραβεία (ένα χρυσό και δύο ασημένια) για τρεις ευρεσιτεχνίες.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, διακρίθηκε για την ειδική προσαρμογή του κύβου του Ρούμπικ για ανθρώπους με τύφλωση, για άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία καθώς και για άτομα με Αλτσχάιμερ.

Όπως εξηγεί, ο κύβος που απευθύνεται σε τυφλούς έχει έξι καταγραφείς ήχου κατάλληλα συνδεδεμένους μεταξύ τους, έτσι ο χρήστης αντιλαμβάνεται το χρώμα με την ακοή και όχι με την αφή, όπως συχνά γίνεται σε αντίστοιχα θέματα.

Για όσους πάσχουν από Αλτσχάιμερ, ο κύβος δεν έχει χρώματα, όμως ο κάθε κυβίσκος έχει ηχητικά μηνύματα, μέρος τραγουδιού ή μία φράση. Έτσι, ο χρήστης καλείται να θυμηθεί ποιος ήχος αντιστοιχεί σε ποιο χρώμα και να εξασκήσει τη μνήμη του.

Όπως αναφέρει το σχολείο, στο Συνέδριο της Σάντα Κλάρα έλαβαν μέρος εφευρέτες από πάνω από 40 χώρες και ο ανταγωνισμός ήταν ισχυρός, κάτι που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το επίτευγμα του Έλληνα εφευρέτη.

Μάλιστα, το 2024, ο κ. Αγγελιδάκης είχε λάβει μέρος σε παγκόσμιο διαγωνισμό εφευρέσεων στη Γενεύη και είχε βραβευτεί με χάλκινο μετάλλιο για έναν Κύβο Ρούμπικ για τυφλούς (τρισδιάστατο μηχανικό παζλ συνδυασμών), σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο κ. Αγγελιδάκης είναι ανεξάρτητος εφευρέτης, ο οποίος θέλησε να καθίσει ξανά στα θρανία στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

«Η εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου μας συγχαίρει θερμά τον μαθητή μας για την σημαντική διάκρισή του», αναφέρει το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου.