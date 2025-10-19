CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Μαθητής από το ΕΠΑΛ Ηρακλείου κέρδισε τρία βραβεία στη Σίλικον Βάλεϊ για καινοτόμο κύβο του Ρούμπικ

Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, διακρίθηκε για την ειδική προσαρμογή του κύβου του Ρούμπικ για ανθρώπους με τύφλωση, για άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία καθώς και για άτομα με Αλτσχάιμερ.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ενήλικας μαθητής του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου συμμετείχε στο Συνέδριο Εφευρετών της Σίλικον Βάλεϊ, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, και έλαβε τρία βραβεία (ένα χρυσό και δύο ασημένια) για τρεις ευρεσιτεχνίες.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, διακρίθηκε για την ειδική προσαρμογή του κύβου του Ρούμπικ για ανθρώπους με τύφλωση, για άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία καθώς και για άτομα με Αλτσχάιμερ.

ΧΡΥΣΟΣ

Όπως εξηγεί, ο κύβος που απευθύνεται σε τυφλούς έχει έξι καταγραφείς ήχου κατάλληλα συνδεδεμένους μεταξύ τους, έτσι ο χρήστης αντιλαμβάνεται το χρώμα με την ακοή και όχι με την αφή, όπως συχνά γίνεται σε αντίστοιχα θέματα.

Για όσους πάσχουν από Αλτσχάιμερ, ο κύβος δεν έχει χρώματα, όμως ο κάθε κυβίσκος έχει ηχητικά μηνύματα, μέρος τραγουδιού ή μία φράση. Έτσι, ο χρήστης καλείται να θυμηθεί ποιος ήχος αντιστοιχεί σε ποιο χρώμα και να εξασκήσει τη μνήμη του.

NOVA

Όπως αναφέρει το σχολείο, στο Συνέδριο της Σάντα Κλάρα έλαβαν μέρος εφευρέτες από πάνω από 40 χώρες και ο ανταγωνισμός ήταν ισχυρός, κάτι που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το επίτευγμα του Έλληνα εφευρέτη.

Μάλιστα, το 2024, ο κ. Αγγελιδάκης είχε λάβει μέρος σε παγκόσμιο διαγωνισμό εφευρέσεων στη Γενεύη και είχε βραβευτεί με χάλκινο μετάλλιο για έναν Κύβο Ρούμπικ για τυφλούς (τρισδιάστατο μηχανικό παζλ συνδυασμών), σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο κ. Αγγελιδάκης είναι ανεξάρτητος εφευρέτης, ο οποίος θέλησε να καθίσει ξανά στα θρανία στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

«Η εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου μας συγχαίρει θερμά τον μαθητή μας για την σημαντική διάκρισή του», αναφέρει το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Δημογραφικό: Ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης κάνει την διαφορά

19/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Βασικός στόχος η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου

19/10/2025

Κρήτη: Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου

19/10/2025

Ομόφωνη απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» στη Νεάπολη

18/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 18χρονος για ναρκωτικά

18/10/2025

Μεταναστευτικό: Αυτό είναι το σχέδιο για τις δύο δομές στην Κρήτη

18/10/2025

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ

18/10/2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

18/10/2025

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην Διεθνή Έκθεση ANUGA 2025

17/10/2025

ΒΟΑΚ: Παράταση και καθυστερήσεις μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Κρήτη

17/10/2025
Back to top button