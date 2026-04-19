Μαθητές του Γυμνασίου Κριτσάς συμμετείχαν στο πρόγραμμα EDU4Clima

Την 1η Απριλίου 2026 οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Κριτσάς, στο πλαίσιο των δράσεων Ενεργού Πολίτη και της συμμετοχής στο πρόγραμμα EDU4Clima – «Μαθαίνοντας και διδάσκοντας για την Κλιματική Αλλαγή», που υλοποιεί το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στον Ερευνητικό Σταθμό Φινοκαλιά Λασιθίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή μέσα από βιωματικές και διερευνητικές μεθόδους, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιστημονική έρευνα για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα.

Κατά την επίσκεψη, οι μαθητές/τριες γνώρισαν τη λειτουργία του σταθμού και τα επιστημονικά όργανα, ενημερώθηκαν για τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επεξεργάστηκαν πραγματικά περιβαλλοντικά δεδομένα και συμμετείχαν σε διαδραστικές δραστηριότητες και πειράματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως «Πρεσβευτές για το Κλίμα», σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις ευαισθητοποίησης για τη σχολική και τοπική κοινότητα.

Ευχαριστούμε τους συντονιστές του προγράμματος και ιδιαίτερα τον κ. Καλιβίτη για τη μέριμνα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών/τριών, τους ερευνητές Φαίδρα Κοζωνάκη και Σπύρο Μαρκουλάκη για την οργάνωση των πειραμάτων, καθώς και τις εκπαιδευτικούς Μαρία Δαή (ΠΕ03) και Μαρία Διαμάντα (ΠΕ04.02) που προετοίμασαν και συνόδεψαν τους μαθητές.

Η συμμετοχή του Γυμνασίου Κριτσάς στο πρόγραμμα EDU4Clima αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την ενεργοποίηση των μαθητών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.