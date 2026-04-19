Μαθητές του Γυμνασίου Κριτσάς συμμετείχαν στο πρόγραμμα EDU4Clima

19 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2026
Την 1η Απριλίου 2026 οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Κριτσάς, στο πλαίσιο των δράσεων Ενεργού Πολίτη και της συμμετοχής στο πρόγραμμα EDU4Clima – «Μαθαίνοντας και διδάσκοντας για την Κλιματική Αλλαγή», που υλοποιεί το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στον Ερευνητικό Σταθμό Φινοκαλιά Λασιθίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή μέσα από βιωματικές και διερευνητικές μεθόδους, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιστημονική έρευνα για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα.

Κατά την επίσκεψη, οι μαθητές/τριες γνώρισαν τη λειτουργία του σταθμού και τα επιστημονικά όργανα, ενημερώθηκαν για τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επεξεργάστηκαν πραγματικά περιβαλλοντικά δεδομένα και συμμετείχαν σε διαδραστικές δραστηριότητες και πειράματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως «Πρεσβευτές για το Κλίμα», σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις ευαισθητοποίησης για τη σχολική και τοπική κοινότητα.

Ευχαριστούμε τους συντονιστές του προγράμματος και ιδιαίτερα τον κ. Καλιβίτη για τη μέριμνα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών/τριών, τους ερευνητές Φαίδρα Κοζωνάκη και Σπύρο Μαρκουλάκη για την οργάνωση των πειραμάτων, καθώς και τις εκπαιδευτικούς Μαρία Δαή (ΠΕ03) και Μαρία Διαμάντα (ΠΕ04.02) που προετοίμασαν και συνόδεψαν τους μαθητές.

Η συμμετοχή του Γυμνασίου Κριτσάς στο πρόγραμμα EDU4Clima αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την ενεργοποίηση των μαθητών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τα εγκαίνια της νέας Λέσχης Σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

19 Απριλίου 2026

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο νοσοκομείο Ρεθύμνου

18 Απριλίου 2026

Στην Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

18 Απριλίου 2026

Ξεκίνησε η Β’ φάση υλοποίησης του έργου αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

17 Απριλίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 17/4/2026

17 Απριλίου 2026

Ρέθυμνο: Κατηγορείται για ληστεία, κλοπές, παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και απόδραση κρατουμένου

16 Απριλίου 2026

Η πρωτεύουσα του Νομού «μικραίνει» μέσα από τεχνοκρατικές αγκυλώσεις και την απουσία του Δημάρχου

16 Απριλίου 2026

Κ.Σπυριδάκη: «Οριακή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ – Σε κίνδυνο η φροντίδα παιδιών με καρκίνο»

16 Απριλίου 2026

Συμμετοχή της Κρήτης στη 2η Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου HORIZON WIDERA DxHub

15 Απριλίου 2026
natura

Περιφέρεια Κρήτης: Να διασφαλιστεί η προστασία των περιοχών NATURA

15 Απριλίου 2026
