Μαθητές από τον Άγιο Νικόλαο επισκέφθηκαν ΚΡΗΤΗ TV και «Νέα Κρήτη»

Μαθητές από το 2o γυμνάσιο Αγίου Νικολάου πραγματοποίησαν, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μια εκπαιδευτική εκδρομή στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Κρήτη TV και του πιεστηρίου της εφημερίδας “Νέα Κρήτη”, στο πλαίσιο δράσεων που αποσκοπούν στην εμπλουτισμένη μαθησιακή διαδικασία και την εξοικείωση των παιδιών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Κατά την επίσκεψη στο τηλεοπτικό σταθμό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του και να ενημερωθούν για τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού μέσου, καθώς και για τα επαγγέλματα που συνδέονται με την τηλεόραση, όπως δημοσιογραφία, σκηνοθεσία και παραγωγή εκπομπών.

Στη συνέχεια, οι μαθητές επισκέφθηκαν το πιεστήριο της εφημερίδας “Νέα Κρήτη”, όπου παρακολούθησαν τη διαδικασία εκτύπωσης της εφημερίδας και ενημερώθηκαν για τα στάδια παραγωγής του έντυπου Τύπου. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τα μηχανήματα και την ταχύτητα εκτύπωσης, αποκομίζοντας μια πρακτική εικόνα για τη λειτουργία των σύγχρονων εκδοτικών διαδικασιών.

Η εκπαιδευτική αυτή εμπειρία προσέφερε στους μαθητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με έναν βιωματικό και ενδιαφέρον τρόπο.

Η ανάρτησή τους:

Στις 26 Φεβρουαρίου 2026, η Γ τάξη και η ομάδα του WEB TV του σχολείου μας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, είχαν την ξεχωριστή ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΚΡΗΤΗ TV και να γνωρίσουν από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας ξεναγήθηκαν στα σύγχρονα τηλεοπτικά στούντιο, στο Ράδιο 984, στο web portal και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ανακαλύπτοντας πώς παράγεται και μεταδίδεται η είδηση σε κάθε μορφή της.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από την κ. Αναστασία Μπιτζιλέου, την οποία ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο, την προθυμία και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στην κ. Χριστιάνα Σκούρα για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε ακόμη πιο ουσιαστικά τον ρόλο και την ευθύνη των δημοσιογράφων στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο της ενημέρωσης, εμπνεύστηκαν και κατανόησαν τη δύναμη της επικοινωνίας.