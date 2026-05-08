Μάθηση, εμπειρίες και συνεργασία: Ενα αξέχαστο τετραήμερο στον Βάμο και τα Χανιά από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning «Let’s Learn Together, Let’s Grow Together».

Προορισμοί της εκδρομής ήταν ο Βάμος και τα Χανιά, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Βάμου «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό». Μέσα από βιωματικές δράσεις, όπως παρατηρήσεις στο πεδίο, ομαδικές δραστηριότητες και δημιουργικά δρώμενα, οι μαθητές προσέγγισαν τη σημασία του νερού για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αναπτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση και συνεργατικές δεξιότητες.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΜΥΗΣ στη Λίμνη της Αγυιάς, ο οποίος στεγάζεται στον ανακαινισμένο χώρο του πρώην Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του σταθμού, τη σημασία της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον ρόλο τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την ανάπλαση της περιοχής, καθώς και τη μετατροπή του χώρου σε ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού, που φιλοξενεί δράσεις και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές αποτέλεσε η διαμονή τους στον ξενώνα του ΚΕΠΕΑ Βάμου, στο ιστορικό κτίριο του Παρθεναγωγείου. Ο ιδιαίτερος αυτός χώρος, με την αρχιτεκτονική και την ιστορία του, συνέβαλε στη δημιουργία ενός ζεστού και συνεργατικού κλίματος, ενισχύοντας την αίσθηση της ομάδας και τη βιωματική διάσταση της μάθησης. Η καθημερινή συμβίωση, η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες και η επαφή με ένα περιβάλλον διαφορετικό από το συνηθισμένο σχολικό πλαίσιο αποτέλεσαν πολύτιμα στοιχεία της συνολικής εμπειρίας.

Σημαντικό μέρος της εκδρομής αποτέλεσαν και οι επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στη Λίμνη της Αγυιάς, γνώρισαν από κοντά την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής και συμμετείχαν σε δράσεις πεδίου. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Παλιά Πόλη των Χανίων, το Ενετικό λιμάνι, καθώς και σημαντικά μνημεία όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και τους Τάφους των Βενιζέλων, συνδυάζοντας τη γνώση με την εμπειρία.

Η εκδρομή συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, στην καλλιέργεια της ομαδικότητας και στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία είχε και η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τους στόχους του eTwinning, προάγοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση, τη συνεργατική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εμπειρία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των σχολικών εκδρομών ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως πολύτιμο εργαλείο βιωματικής μάθησης.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

Κατερίνα Σαρρή

Γωγώ Ζερβού