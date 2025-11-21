CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Μάνος Γιαπιτζάκης: «Κατηγορούν ότι φταίει η Εστίαση για την ‘κατάντια’ της πόλης μας» | +Podcast

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος Κρήτης και την εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη βρέθηκε σήμερα (21/11) ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου, κ. Μάνος Γιαπιτζάκης, με αφορμή την ένταση που έχει προκληθεί στην πόλη μας μετά την πρόσφατη ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης σε κατάστημα εστίασης!!!!!!!

Η εκδήλωση, η οποία είχε οριστεί για τις 17:30 το απόγευμα, ακυρώθηκε έπειτα από ανώνυμες – και μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες – καταγγελίες (!) Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση σε επαγγελματίες του χώρου Εστίασης, οι οποίοι κάνουν λόγο για υπερβολικές ή αδικαιολόγητες παρεμβάσεις που πλήττουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΧΡΥΣΟΣ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σύλλογος Εστίασης ζητά επίσημα συνάντηση με τους βουλευτές του Νομού Λασιθίου, επιδιώκοντας – όπως επισημαίνει ο κ. Γιαπιτζάκης – τη συζήτηση ουσιαστικών λύσεων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της πόλης και της τοπικής αγοράς εστίασης. «Χρειάζεται να μπει ένα τέλος στη διαρκή απαξίωση του κλάδου και να υπάρξει συνεννόηση για το πώς η πόλη μπορεί να λειτουργήσει ομαλά», τόνισε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει στραφεί εναντίον των ίδιων των επαγγελματιών, με ορισμένες φωνές να αποδίδουν στον Σύλλογο ευθύνες για τη γενικότερη κατάσταση στην πόλη. Ο κ. Γιαπιτζάκης απάντησε πως οι κατηγορίες αυτές είναι «άδικες και αβάσιμες», υποστηρίζοντας ότι ο Σύλλογος προσπαθεί σταθερά να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να στηρίξει τις επιχειρήσεις υπό ένα περιβάλλον ολοένα και πιο πιεστικό.

NOVA

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με τον Σύλλογο να δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει θεσμικό διάλογο και σαφείς λύσεις για τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, απειλούν την οικονομική και κοινωνική ζωή του Αγίου Νικολάου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Ηράκλειο: Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»

21/11/2025

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Δεν είναι εχθροί της πόλης – Το πρόβλημα ξεκινάει από την ενόχληση σε δημόσιο χώρο!» | +Podcast

21/11/2025

Εντονη διαμαρτυρία επιχειρηματιών: «Δεν θα στολίσουμε – Θα παραμείνουμε κλειστά τις εορταστικές ημέρες»

21/11/2025
aposelemis

Κλείνει για 15 μέρες το φράγμα Αποσελέμη – Ανησυχία από την παρατεταμένη ανομβρία

21/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Δράσεις ευαισθητοποίησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

21/11/2025
menegakis

Μανώλης Μενεγάκης: «Δικαίωση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ για το Καθολικό»

21/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Εστίασης – Κάνουν αίτημα για άμεση συνάντηση με τις αρχές

20/11/2025

Χριστούγεννα στο Ηράκλειο – Ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις

20/11/2025

«ΣπουδάΖω Κρήτη – Γνώρισε τις Πανεπιστημιακές Σχολές»: Οι μαθητές των λυκείων της Κρήτης ενημερώνονται για τις επιλογές σπουδών

20/11/2025

Σημεία της ομιλίας του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από το Ρέθυμνο

20/11/2025
Back to top button