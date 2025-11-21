Μάνος Γιαπιτζάκης: «Κατηγορούν ότι φταίει η Εστίαση για την ‘κατάντια’ της πόλης μας» | +Podcast

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος Κρήτης και την εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη βρέθηκε σήμερα (21/11) ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου, κ. Μάνος Γιαπιτζάκης, με αφορμή την ένταση που έχει προκληθεί στην πόλη μας μετά την πρόσφατη ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης σε κατάστημα εστίασης!!!!!!!

Η εκδήλωση, η οποία είχε οριστεί για τις 17:30 το απόγευμα, ακυρώθηκε έπειτα από ανώνυμες – και μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες – καταγγελίες (!) Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση σε επαγγελματίες του χώρου Εστίασης, οι οποίοι κάνουν λόγο για υπερβολικές ή αδικαιολόγητες παρεμβάσεις που πλήττουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σύλλογος Εστίασης ζητά επίσημα συνάντηση με τους βουλευτές του Νομού Λασιθίου, επιδιώκοντας – όπως επισημαίνει ο κ. Γιαπιτζάκης – τη συζήτηση ουσιαστικών λύσεων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της πόλης και της τοπικής αγοράς εστίασης. «Χρειάζεται να μπει ένα τέλος στη διαρκή απαξίωση του κλάδου και να υπάρξει συνεννόηση για το πώς η πόλη μπορεί να λειτουργήσει ομαλά», τόνισε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει στραφεί εναντίον των ίδιων των επαγγελματιών, με ορισμένες φωνές να αποδίδουν στον Σύλλογο ευθύνες για τη γενικότερη κατάσταση στην πόλη. Ο κ. Γιαπιτζάκης απάντησε πως οι κατηγορίες αυτές είναι «άδικες και αβάσιμες», υποστηρίζοντας ότι ο Σύλλογος προσπαθεί σταθερά να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να στηρίξει τις επιχειρήσεις υπό ένα περιβάλλον ολοένα και πιο πιεστικό.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με τον Σύλλογο να δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει θεσμικό διάλογο και σαφείς λύσεις για τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, απειλούν την οικονομική και κοινωνική ζωή του Αγίου Νικολάου.