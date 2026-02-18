Μανώλης Μενεγάκης: Μέλημά μας η ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και η ποιότητα ζωής των πολιτών

Σε αναπτυξιακή τροχιά βρίσκεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου, καθώς προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει χαράξει η Δημοτική Αρχή και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων σε υποδομές, κοινωνική πολιτική, αστικό σχεδιασμό και βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση και στην καθημερινότητα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την Τετάρτη 18/2 στο γραφείο του, ανέδειξε το ενισχυμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα που θεμελιώθηκε από το συνολικό έργο της Δημοτικής Αρχής κατά τη διετία 2024–2025, παρουσιάζοντας, συνοπτικά, τις χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαρκής βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η συνολική πρόοδος για την αναβάθμιση όλου του Δήμου Αγίου Νικολάου: «Εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια, για ένα Δήμο που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με τόλμη και αποφασιστικότητα, και που θέτει τον πολίτη και το μέλλον του στο επίκεντρο κάθε δράσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Μενεγάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή στα δύο χρόνια που συμπληρώνει, έχει εξασφαλίσει 20 εκατ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις, ενώ επιπλέον 18 εκατ. ευρώ έργων άλλων φορέων αφορούν τον Δήμο, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί ώριμες προτάσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ, ενώ τα συμβασιοποιημένα έργα φτάνουν τα 13 εκατ. ευρώ.

Κατά την ανάληψη της θητείας, παραλήφθηκαν, όπως τόνισε, από τη Δημοτική Αρχή επτά ενεργά έργα με χαμηλά ποσοστά προόδου και σημαντικές εκκρεμότητες. Μέσα σε δύο χρόνια:

Πέντε από τα επτά έργα ολοκληρώθηκαν, ενώ το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας (4,7 εκατ. ευρώ) βρίσκεται πλέον στο 80% υλοποίησης. Επανεκκίνησαν έργα που είχαν «παγώσει», εξορθολογίστηκαν διαδικασίες, αναβαθμίστηκε η τεχνική επάρκεια του Δήμου και καταγράφηκαν με ιεράρχηση οι ανάγκες όλων των κοινοτήτων. Η εικόνα διάσπαρτων έργων χωρίς χρονοδιάγραμμα αντικαταστάθηκε από έλεγχο, παρακολούθηση και σαφή προγραμματισμό.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε στη συνέχεια για τη συνάντηση που είχε την Δευτέρα (16/2) στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, με βασικό αντικείμενο την άμεση χρηματοδότηση ώριμων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και περιβαλλοντικών υποδομών του Δήμου μας, έργα στρατηγικής σημασίας που συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των τοπικών υποδομών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας και που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε σχετικά, συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης προώθησης της χρηματοδότησης ώριμων έργων, όπως:

Βελτιώσεις και επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης (2 εκ. ευρώ)

Μονάδα αφαλάτωσης στην Πλάκα (800.000 ευρώ)

Αξιοποίηση νέας γεώτρησης ύδρευσης στο Δράσι (300.000 ευρώ)

Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός σε Καστέλλι και Φουρνή (2 εκ. ευρώ)

«Πρόκειται για έργα που εμπίπτουν στις χρηματοδοτικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας και πρέπει να μπουν άμεσα σε τροχιά υλοποίησης» υπογράμμισε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι ο Περιφερειάρχης δεσμεύθηκε για την ένταξή τους στα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα που αναμένονται.

Παράλληλα, συζητήθηκε η χρηματοδότηση σημαντικών έργων για τον μελλοντικό προγραμματισμό καθώς βρίσκονται σε πορεία ωρίμανσης, όπως:

Οι βιολογικοί καθαρισμοί σε Σίσι, Μίλατο και Ελούντα

Η αξιοποίηση της εκροής του βιολογικού Νεάπολης για άρδευση

και πρόσθετα έργα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο προετοιμασίας.

«Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση στις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις συνδέεται με την εκκρεμότητα κρατικής έγκρισης αποδέσμευσης κονδυλίων, η οποία παραμένει σε αναμονή τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι πλέον αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα η επίλυση αυτής της εκκρεμότητας» είπε σχετικά.

Επιπλέον, ο κ. Μενεγάκης τόνισε ότι αναμένεται χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για έργα με ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν ήδη κατατεθεί:

Περιφερειακός δρόμος Σχεδίου Πόλης Νεάπολης (550.000 €)

Στέγαστρο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Σταδίου Νεάπολης (900.000 €)

Τέλος, αναμένεται η δημοπράτηση του σημαντικού οδικού έργου της Παράκαμψης του Σχίσματος Ελούντας, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, για το οποίο ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει διαχρονικά συμβάλει στην προετοιμασία, μεταξύ άλλων και με τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων.

Για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας υγείας, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου επεσήμανε ότι η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία του όλων των τμημάτων και της ΜΕΘ Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη διοίκησή του αλλά αφορά ισότιμα τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, καθώς και την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού. Ο Μανώλης Μενεγάκης εκφράζοντας για άλλη μια φορά τη στήριξή του στο νοσοκομείο της πόλης αλλά και την ευαισθησία του στα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκησή του και το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι η ΜΕΘ θα στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό, έπειτα από την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του Δ/ντή της. Στο μεσοδιάστημα και για να διασφαλιστεί η λειτουργία της αναμένεται η ανακοίνωση προσωρινών λύσεων που θα ανακοινωθούν από τη διοίκηση.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Δημοτική αρχή όπως η θέσπιση χρηματικής ενίσχυση ως κίνητρο για την προσέλκυση γιατρών, τονίζοντας: «Ως Δήμος κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε έμπρακτα τη λειτουργία του, έχοντας ήδη θεσπίσει χρηματική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για νέους ιατρούς που θα επιλέξουν να έρθουν και να εργαστούν στον τόπο μας. Η στήριξη, η επαρκής στελέχωση και η διαρκής αναβάθμισή του αποτελούν υπόθεση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, τους υγειονομικούς και τους επισκέπτες της περιοχής μας».

Πεζοδρόμηση Κέντρου -Αστικός σχεδιασμός – Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Σε ότι αφορά τον αστικό σχεδιασμό και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, η Δημοτική Αρχή προχωρεί όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, με μεθοδικότητα σε κρίσιμες ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα της πόλης και του Δήμου. «Η πεζοδρόμηση της πλατείας του Αγίου Νικολάου, καθώς και η αμφιδρόμηση του παραλιακού μετώπου, αποτελούν ώριμες παρεμβάσεις που είναι έτοιμες να υλοποιηθούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας του δημόσιου χώρου».

Μετά από πολλά χρόνια θα ολοκληρωθεί το κλειστό Γυμναστήριο Τ10

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στις προσπάθειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής να αποπερατωθεί το στάσιμο εδώ και πολλά χρόνια κλειστό γυμναστήριο Τ10 στην Αμμούδα, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Ήδη έχει εγκατασταθεί εργολάβος και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές του Δήμου και θα ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες άθλησης της νεολαίας και των συλλόγων της περιοχής

9.000.000 εκατ. ευρώ για έργα οδοποιίας σε όλα τα αστικά κέντρα και τα χωριά

Παράλληλα, με την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανοίγει, όπως τόνισε, ο δρόμος για την επιτάχυνση ενός ευρύτερου κύκλου έργων. Ειδικότερα, δρομολογείται η δημοπράτηση έργων οδοποιίας ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για πόλεις και οικισμούς, ενώ θα ακολουθήσει νέος διαγωνισμός ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τους εκτός οικισμών δρόμους των χωριών του Δήμου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και τη συνοχή του οδικού δικτύου σε όλο το Δήμο Αγίου Νικολάου συμπεριλαμβανομένων και των χωριών.

Προχωρά ο χωρικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός που θα μεγαλώσει το Δήμο

Στον τομέα του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η ομάδα εργασίας που έχει ήδη συγκροτηθεί, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, σε εισήγηση ώστε να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η επανενεργοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων πέντε παραλιακών οικισμών του Δήμου, συγκεκριμένα της Πλάκας, της Αμμουδάρας, του Ίστρου, του Σισίου και της Μιλάτου, μέσω της επανεκκίνησης των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Όπως και η δυνατότητα πολεοδόμησης επέκτασης του οικισμού της Ελούντας. Επιπλέον, προγραμματίζεται η ανάθεση μελέτης για την εκκίνηση της διαδικασίας επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Όλα αυτά θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο του οράματος της Δημοτικής Αρχής για έναν Δήμο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, δρομολογείται, όπως επανέλαβε ο Δήμαρχος, στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων, με στόχο την ανέγερση κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα, απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες στέγασης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής καθώς και την ίδρυση σχολής για επαγγελματική κατάρτιση (ΕΠΑΣ).

Αναπτυξιακά έργα και παρεμβάσεις που θα αλλάξουν το Δήμο Αγίου Νικολάου

Στην ίδια λογική, η Δημοτική Αρχή προωθεί, τόνισε, τον συμμετοχικό σχεδιασμό σε κρίσιμα αναπτυξιακά εργαλεία, ενώ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΣΒΑΑ προχωρούν οι διαδικασίες ώστε να επιταχυνθεί, σε πρώτη φάση, η υλοποίηση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενός έργου με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, η πρόκληση για τα ΣΒΑΑ, μετά την αναθεώρηση της στρατηγικής, θα εκδοθεί σε περίπου έναν μήνα.

Ο κ. Μενεγάκης στάθηκε και στην έναρξη του έργου αναβάθμισης στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου 1,9 εκ. ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο, ενισχύοντας τον θαλάσσιο τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, μέσω χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» θα εκπονηθούν, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, λιμενικές και σχετικές μελέτες ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη εκτελούνται έργα αναβάθμισης λιμένα ύψους 540 χιλιάδων ευρώ και προγραμματίζονται παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις 700 χιλιάδων ευρώ.

Στον τομέα της παιδείας, ο Δήμος την τελευταία διετία δαπάνησε, όπως τόνισε, διπλάσια ποσά από τις 100.000 ευρώ που δίνονταν από το κράτος για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να καλυφθούν ουσιαστικές ανάγκες συντήρησης, ασφάλειας και λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης πρόταση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο για τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου στα «Φλαμουριανά» στα Μέσα Λακώνια, στο οποίο θα στεγαστεί ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» και η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικής ένταξης.

Στο πεδίο των μετακινήσεων, της αστικής κινητικότητας και της Οδικής Ασφάλειας, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον κ. Μενεγάκη, έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη βιώσιμη μετακίνηση και την οδική ασφάλεια, διαμορφώνοντας ένα πιο λειτουργικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε επιδότηση εισιτηρίων σε ποσοστό 80% για κατοίκους απομακρυσμένων κοινοτήτων, διευκολύνοντας την καθημερινή τους πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ θεσπίστηκε και 9μηνη επιδότηση φοιτητικών καρτών, στηρίζοντας έμπρακτα τη φοίτηση των νέων και την πρόσβασή τους στη σχολή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα Λακώνια.

Παράλληλα, διευρύνθηκε το δίκτυο συγκοινωνιών με τη λειτουργία καλοκαιρινής γραμμής που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με τις Λίμνες, το Χουμεριάκο, τη Νεάπολη, Βουλισμένη, Λατσίσα, Μίλατο, Σίσι και τη Νεάπολη με το Καστέλλι Φουρνής, τις Δοριές, το Καρύδι και τις Βρύσες, ενισχύοντας τη διασύνδεση των κοινοτήτων. Από 1η Σεπτεμβρίου 2025 ξεκίνησε και η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο με τη λειτουργία δύο νέων αστικών γραμμών, της Κόκκινης και της Πράσινης, με δωρεάν μετακίνηση, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της πόλης και του παραλιακού μετώπου και ενισχύοντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Έργα πολλών εκατομμυρίων για αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

Στον πρωτογενή τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη, έχουν κατατεθεί ώριμες προτάσεις έργων συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 8,5 εκατομμύρια αφορούν αρδευτικά έργα και 3 εκατομμύρια αγροτική οδοποιία, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου.

Ενισχύεται η καθαριότητα του Δήμου

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στη δημοσίευση του διαγωνισμού για την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων, ιδίως στις τουριστικές περιοχές του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο καθαριότητας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας για δημότες και επισκέπτες.

Ο σχεδιασμός για τουρισμό και πολιτισμό

Σημαντικές είναι, τόνισε, και οι θεσμικές συνεργασίες που προχωρούν, όπως η προγραμματική σύμβαση για τη Σπιναλόγκα, καθώς και οι πρωτοβουλίες για τη στρατηγική προβολή του τουριστικού προορισμού, με την υπογραφή σύμβασης τουριστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη σύνταξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μελέτης του προορισμού του Δήμου μας. Στο ίδιο πλαίσιο, το λιμάνι του Αγίου Νικολάου προχωρά στη διαμόρφωσή του ως υβριδικό λιμάνι homeport, σε συνεργασία με τη Celestyal, ενισχύοντας τη θέση του Δήμου στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Στον τομέα του πολιτισμού, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην επαναφορά του επιτυχημένου θεσμού του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης, ενώ προχωρήσαμε και στην καθιέρωση νέων θεσμών όπως π.χ. το Φεστιβάλ Κρηνών, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, ενώ φιλοξενήθηκαν και οι προκριματικοί αγώνες χορού του Dance World Cup Greece & Cyprus 2025 στη Λίμνη. Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκ νέου σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τα «Μαγειρέματα του Δρόμου» και το Cliff Diving, για πρώτη φορά υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, αναβαθμίζοντας το κύρος και την εξωστρέφεια των διοργανώσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης επεσήμανε ότι όλες οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις που παρουσίασε δεν είναι μεμονωμένες ενέργειες αλλά αποτελούν μέρος ενός ενιαίου, συνεκτικού και στρατηγικού σχεδιασμού που στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ζωής των πολιτών στον Δήμο Αγίου Νικολάου. «Ως Δήμαρχος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για κάθε απόφαση, για κάθε προτεραιότητα και για κάθε πόρο που διεκδικούμε για τον τόπο μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε με όραμα, μεθοδολογία και ανοιχτή συνεργασία με όλους τους συμπολίτες μας. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε έναν Δήμο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη, έναν Δήμο πρότυπο για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.