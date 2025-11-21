Μανώλης Μενεγάκης: «Δικαίωση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ για το Καθολικό»

Με αφορμή την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το Καθολικό, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Η εξέλιξη, με την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την προσφυγή της ξενοδοχειακής εταιρείας TEIM BLUE GR AE για τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στον Δήμο μας.

Ανοίγει ο δρόμος για να δοθεί οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που απασχόλησε έντονα τον Δήμο μας από παλιότερα αλλά και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Πολλοί από εμάς, τότε ως πολίτες –μαζί με μέλη της τότε μειοψηφίας και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου– σταθήκαμε σταθερά στην προσπάθεια να προστατευθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της απαλλοτριωμένης χερσαίας ζώνης λιμένα στον Όρμο του Καθολικού: μιας ζώνης πλάτους 50 μέτρων και περίπου 22 στρεμμάτων.

Ως δημοτική αρχή, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της ζώνης αυτής, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα και η λειτουργικότητά της με τρόπο που θα αντανακλά τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες και τους χρήστες του παραδοσιακού λιμένα του Καθολικού. Οι παρεμβάσεις θα είναι προς όφελος και των ξενοδοχείων και των επισκεπτών, που θα ωφεληθούν από ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, ο τελικός σχεδιασμός μας είναι η συγκεκριμένη ζώνη να ενταχθεί σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη, ήπια και πλήρως εναρμονισμένη ανάπλαση, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και του master plan της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό: βρίσκεται δίπλα στη μικρή βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το ιστορικό σημείο από το οποίο ο Δήμος μας πήρε το όνομά του. Είναι ένας τόπος που κουβαλά μνήμη, ταυτότητα και ψυχή.

Σεβόμαστε πάντοτε τη δραστηριότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τουρισμού και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους στον τόπο μας και ειδικότερα της εταιρείας που λειτουργεί το Minos Beach και το Minos Palace, ξενοδοχεία που είναι σημαντικά για τον τουρισμό μας και για ιστορικούς λόγους. Παράλληλα, με την ίδια συνέπεια, οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον δημόσιο χώρο προς όφελος όλων — χωρίς εξαιρέσεις».