CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Μανώλης Μενεγάκης: «Δικαίωση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ για το Καθολικό»

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
menegakis
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Με αφορμή την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το Καθολικό, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Η εξέλιξη, με την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την προσφυγή της ξενοδοχειακής εταιρείας TEIM BLUE GR AE για τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στον Δήμο μας.

ΧΡΥΣΟΣ

Ανοίγει ο δρόμος για να δοθεί οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που απασχόλησε έντονα τον Δήμο μας από παλιότερα αλλά και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Πολλοί από εμάς, τότε ως πολίτες –μαζί με μέλη της τότε μειοψηφίας και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου– σταθήκαμε σταθερά στην προσπάθεια να προστατευθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της απαλλοτριωμένης χερσαίας ζώνης λιμένα στον Όρμο του Καθολικού: μιας ζώνης πλάτους 50 μέτρων και περίπου 22 στρεμμάτων.

Ως δημοτική αρχή, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της ζώνης αυτής, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα και η λειτουργικότητά της με τρόπο που θα αντανακλά τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες και τους χρήστες του παραδοσιακού λιμένα του Καθολικού. Οι παρεμβάσεις θα είναι προς όφελος και των ξενοδοχείων και των επισκεπτών, που θα ωφεληθούν από ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, ο τελικός σχεδιασμός μας είναι η συγκεκριμένη ζώνη να ενταχθεί σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη, ήπια και πλήρως εναρμονισμένη ανάπλαση, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και του master plan της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Αγίου Νικολάου.

NOVA

Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό: βρίσκεται δίπλα στη μικρή βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το ιστορικό σημείο από το οποίο ο Δήμος μας πήρε το όνομά του. Είναι ένας τόπος που κουβαλά μνήμη, ταυτότητα και ψυχή.

Σεβόμαστε πάντοτε τη δραστηριότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τουρισμού και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους στον τόπο μας και ειδικότερα της εταιρείας που λειτουργεί το Minos Beach και το Minos Palace, ξενοδοχεία που είναι σημαντικά για τον τουρισμό μας και για ιστορικούς λόγους. Παράλληλα, με την ίδια συνέπεια, οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον δημόσιο χώρο προς όφελος όλων — χωρίς εξαιρέσεις».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ηράκλειο: Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»

21/11/2025

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Δεν είναι εχθροί της πόλης – Το πρόβλημα ξεκινάει από την ενόχληση σε δημόσιο χώρο!» | +Podcast

21/11/2025

Εντονη διαμαρτυρία επιχειρηματιών: «Δεν θα στολίσουμε – Θα παραμείνουμε κλειστά τις εορταστικές ημέρες»

21/11/2025

Μάνος Γιαπιτζάκης: «Κατηγορούν ότι φταίει η Εστίαση για την ‘κατάντια’ της πόλης μας» | +Podcast

21/11/2025
aposelemis

Κλείνει για 15 μέρες το φράγμα Αποσελέμη – Ανησυχία από την παρατεταμένη ανομβρία

21/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Δράσεις ευαισθητοποίησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

21/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Εστίασης – Κάνουν αίτημα για άμεση συνάντηση με τις αρχές

20/11/2025

Χριστούγεννα στο Ηράκλειο – Ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις

20/11/2025

«ΣπουδάΖω Κρήτη – Γνώρισε τις Πανεπιστημιακές Σχολές»: Οι μαθητές των λυκείων της Κρήτης ενημερώνονται για τις επιλογές σπουδών

20/11/2025

Σημεία της ομιλίας του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από το Ρέθυμνο

20/11/2025
Back to top button