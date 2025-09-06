Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι

Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ότι διατηρούσαν ηγετική θέση στη μαφία της Κρήτης. Η προφυλάκισή τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο τής μη εξόδου από τη χώρα, στις 18:30, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους, Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.