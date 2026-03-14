Μ. Μανουσάκης, ΑΔΜΗΕ: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν το νησί στη σύγχρονη εποχή

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/03/2026
Στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής στην ενεργειακή ανεξαρτησία και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection».

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε πως η διασύνδεση ανήκει «στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή». Αναφερόμενος στα οφέλη της, εστίασε στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, καθώς θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι εκπομπές CO2 θα ελαττωθούν κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο, βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα του αέρα στο νησί.

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ενισχύει και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, εξαλείφοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. «Το να έχουμε το μεγαλύτερο νησί μας διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα το καθιστά πιο ασφαλές σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική μας οικονομία», ανέφερε.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, επισημαίνοντας πως αντίστοιχες συνέργειες προσδοκά εν όψει των επικείμενων έργων με τα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου που κρίνονται απαραίτητες για οικονομικούς και εθνικούς λόγους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο «πράσινο φως» που έλαβε ο Διαχειριστής από την Κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, καθώς και την δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.

«Όλες αυτές οι διασυνδέσεις θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως μιας ενεργειακής δύναμης που με τόσο μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στο μείγμα της, είναι πλέον σε θέση να εξάγει ενέργεια προς τις γειτονικές χώρες», κατέληξε.

Σχετικά άρθρα

Η Κρήτη έχει εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση

14 Μαρτίου 2026

Κρήτη: Υποδομές, μεταφορές και τουρισμός στο επίκεντρο της συζήτησης στο Greece Talks

14 Μαρτίου 2026

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο συνέδριο “Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection”

14 Μαρτίου 2026

Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Κρήτη αναδεικνύεται σε απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών και πολιτισμού»

13 Μαρτίου 2026

Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

13 Μαρτίου 2026

Σταθερή η κατεύθυνση για τον ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία

13 Μαρτίου 2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου αιτείται την παραχώρηση του Αγροκηπίου Καλού Χωριού για τη δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής, Εκπαιδευτικής και Αγροτουριστικής Ανάπτυξης

13 Μαρτίου 2026

Σητεία: Nεκρός ένας 23χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

12 Μαρτίου 2026

Σοκαριστικές εικόνες από το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου

12 Μαρτίου 2026

Aεροπορικές διασυνδέσεις των παράκτιων, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρώπης

12 Μαρτίου 2026
