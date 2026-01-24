CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Λογοθεραπευτική υποστήριξη για παιδιά στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 24/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

H έναρξη συνεργασίας για πρώτη φορά του Δήμου Ηρακλείου με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για την επιστημονική υποστήριξη των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιδημάρχου Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνη Περισυνάκη με τους εκπροσώπους του Κέντρου, την Πέμπτη 22/1, στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες του Κέντρου θα συνεργαστούν με τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής (ΚΕΠΑ) του Δήμου Ηρακλείου προσφέροντας υπηρεσίες αξιολόγησης λόγου και ομιλίας στα μικρά παιδιά, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών και παροχή εξειδικευμένων συστάσεων για την υποστήριξη της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση που ξεκινά για πρώτη φορά στα Κ.Ε.Π.Α. σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και θα βοηθήσει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς».

ΧΡΥΣΟΣ

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Όλγα Φλουρή, ο επιστημονικά και διοικητικά Υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γιάννης Τζουανάκης και οι λογοθεραπεύτριες του Κέντρου Σοφία Κεραμάρη και Μαρία Κάτρη.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 24/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την «Ευλογιά του Προβάτου»

24/01/2026

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 24/1 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

24/01/2026

Παράδοση εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε. Ηρακλείου

23/01/2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος

23/01/2026

Συντονισμός και ενίσχυση της συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Λιμεναρχείου για παρεμβάσεις και έργα

23/01/2026

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την ενίσχυση της πρόληψης

22/01/2026

Σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου

22/01/2026

Το 2026 χρονιά μεγάλων έργων, διεκδίκησης πόρων και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων για την Κρήτη

22/01/2026

Αγιος Νικόλαος: Εκλάπη μηχανή από κεντρικό σημείο της πόλης – Προσήχθησαν και άτομα

22/01/2026

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στο Ηράκλειο

22/01/2026
Back to top button