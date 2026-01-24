Λογοθεραπευτική υποστήριξη για παιδιά στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου

H έναρξη συνεργασίας για πρώτη φορά του Δήμου Ηρακλείου με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για την επιστημονική υποστήριξη των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιδημάρχου Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνη Περισυνάκη με τους εκπροσώπους του Κέντρου, την Πέμπτη 22/1, στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες του Κέντρου θα συνεργαστούν με τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής (ΚΕΠΑ) του Δήμου Ηρακλείου προσφέροντας υπηρεσίες αξιολόγησης λόγου και ομιλίας στα μικρά παιδιά, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών και παροχή εξειδικευμένων συστάσεων για την υποστήριξη της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση που ξεκινά για πρώτη φορά στα Κ.Ε.Π.Α. σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και θα βοηθήσει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Όλγα Φλουρή, ο επιστημονικά και διοικητικά Υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γιάννης Τζουανάκης και οι λογοθεραπεύτριες του Κέντρου Σοφία Κεραμάρη και Μαρία Κάτρη.