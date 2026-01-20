Λιμεναρχείο Ηρακλείου: Προειδοποίηση για θυελλώδεις νοτιάδες

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. για τη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού σε Κρήτη και Κυκλάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 20-01-2026 13:00 ΤΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026 ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.

• ΟΡΜΟΥΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ –ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

• ΡΥΜΟΥΛΚΑ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.

• ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

• ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ.