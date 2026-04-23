Μ.Λεμπίδης: Η λεηλασία του Αρρεναγωγείου Βραχασίου και η κωλυσιεργία του Δήμου στην αξιοποίησή του

Κατέθεσα σχετική ερώτηση προς τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, όχι ως μια τυπική διαδικασία, αλλά ως μια πράξη καταγγελίας για μια εγκληματική αδιαφορία που αγγίζει τα όρια της ύβρεως απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας.

Το Αρρεναγωγείο Βραχασίου δεν αποτελεί ένα κτίριο από τα πολλά.

Είναι ένα τοπόσημο της Κρήτης, ένα μνημείο που η ιστορία εμπιστεύτηκε στα χέρια του Δήμου μας.

Και πώς ανταποκρίθηκε ο Δήμος τα τελευταία χρόνια σε αυτή την εμπιστοσύνη;

Με την πλήρη εγκατάλειψη και μια σιωπηρή άδεια προς τη φθορά και την απαξίωση.

Η πρόσφατη, εξοργιστική λεηλασία, με την αποξήλωση της πέτρινης σκάλας, είναι το επιστέγασμα μιας ζοφερής πραγματικότητας.

Όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, γυρίζει την πλάτη, ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα στους βανδάλους.

Η μήνυση που αναγκάστηκε να υποβάλει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βραχασίου είναι η απόδειξη πως η τοπική κοινωνία αφέθηκε μόνη της να φυλάει Θερμοπύλες, την ώρα που η Δημοτική Αρχή περί άλλων τυρβάζει.

Οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια για να καταλάβουν όλοι το μέγεθος της ολιγωρίας.

Η Σύμβαση με τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή δεν εκκρεμεί. Είναι σε πλήρη ισχύ από το 2016, όταν και συνάφθηκε με την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ολοκληρώθηκε η μελέτη ανάπλασης για τη νέα χρήση του σχολείου και έλαβε τον Μάρτη του 2025 την οριστική έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Πού βρισκόταν αυτή η Δημοτική Αρχή όλο αυτό το διάστημα;

Η μελέτη είχε κατατεθεί εδώ και χρόνια.

Ακόμη χειρότερα, η έγκριση του ΥΠΠΟ βρισκόταν στα συρτάρια του Δήμου εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Έναν χρόνο την είχατε στα χέρια σας και επιλέξατε την αδράνεια. Την αφήσατε να αραχνιάζει, την ίδια ώρα που το κτίριο λεηλατούνταν. Αυτό δεν είναι απλή κωλυσιεργία. Είναι συνειδητή επιλογή υποβάθμισης.

Χρειάστηκε να ανακινήσουμε εμείς το θέμα με κάθε δυνατό τρόπο, με συνεχείς δημοσιεύσεις και με αυτήν εδώ την ερώτηση, για να δεχθεί ο Δήμαρχος, συρόμενος από την πίεση, να «ανακαλύψει» ξαφνικά τα σχετικά έγγραφα.

Η πρόσφατη ανακοίνωσή σας για να δείξετε όψιμο ενδιαφέρον δεν πείθει κανέναν. Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού κάτω από την πίεση της κατακραυγής και της οργής που έχει σωρευθεί.

Σε προσωπική μου συνάντηση με τον Jan Driessen, τον επικεφαλής του όλου εγχειρήματος από την πλευρά της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής, το περασμένο Σάββατο παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας αλλά και Κοινοτικού Συμβούλου, μας επιβεβαιώθηκε η ακλόνητη βούληση τους να προχωρήσουν.

Μια παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονική σχολή περιμένει έναν Δήμο να σοβαρευτεί και να κάνει αυτά που μπορεί για να αναπλαστεί το Σχολείο.

Κύριε Δήμαρχε, οι δικαιολογίες τελείωσαν και η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Δεν πιστεύουμε πλέον στα λόγια σας.

Δεν σας πιστεύουμε γιατί εδώ και δύο χρόνια οι προτάσεις της Κοινότητας αλλά και υπομνήματα που σας έχουν καταθέσει Αξιόλογοι Βραχασώτες περιλαμβάνουν το αίτημα της ανάπλασης το οποίο αγνοήσατε προκλητικά και δεν κάνατε ούτε μνεία στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προγραμματισμό του Δήμου.

Απαιτούμε τώρα συγκεκριμένες απαντήσεις:

· Ποια άμεσα μέτρα φύλαξης θα λάβετε;

· Πώς και με ποιο ακριβώς προγραμματισμό θα αναπλαστεί το Σχολείο;

· Ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα;

· Με ποια χρηματοδοτικά μέσα θα προχωρήσετε;

Θέλουμε έργα, όχι δελτία τύπου.

Και επειδή φαίνεται πως μόνο με αυτόν τον τρόπο κινητοποιείται αυτή η Δημοτική Αρχή, σας το δηλώνουμε καθαρά.

Δεν θα είμαστε απλοί παρατηρητές της παρακμής που επιβάλλετε με την αδράνεια και την αποχή σας από την περιοχή.

Θα είμαστε εδώ, θα παρεμβαίνουμε και θα αναδεικνύουμε κάθε σας ολιγωρία, μέχρι το Αρρεναγωγείο να πάρει τη μορφή που του αξίζει αλλά και για κάθε θέμα συνδέεται με την αδικημένη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Βραχασίου.

Η ιστορία θα σας κρίνει για αυτό που αφήσατε να χαθεί αλλά και για όσα δεν θα πράξετε για τον αδικημένο τόπο μας.