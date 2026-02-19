Λασίθι: Ξεκινάει η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου

Η προετοιμασία και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ενόψει της αντιπυρικής περιόδου βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης με τον Διοικητή ΠΕΠΥΔ Κρήτης Αρχιπύραρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λασιθίου Δημήτρη Καλλιοτζή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, την πρόληψη κινδύνων και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, καθώς και στη συνεργασία με τους Δήμους και τις εθελοντικές οργανώσεις.

Παράλληλα υπογραμμίστηκε η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας και της πρόληψης, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.