CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Ξεκινάει η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 19/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η προετοιμασία και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ενόψει της αντιπυρικής περιόδου βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης με τον Διοικητή ΠΕΠΥΔ Κρήτης Αρχιπύραρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λασιθίου Δημήτρη Καλλιοτζή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, την πρόληψη κινδύνων και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, καθώς και στη συνεργασία με τους Δήμους και τις εθελοντικές οργανώσεις.

ΧΡΥΣΟΣ

Παράλληλα υπογραμμίστηκε η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας και της πρόληψης, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 19/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του ΕΑΚΗ 1,2 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού

19/02/2026

Η Πρέσβης της Ιρλανδίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης

19/02/2026

Έργα 3.000.000 ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού

19/02/2026
tilekpaideysi

Λασίθι: Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

19/02/2026

Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης Χιλετζάκης απέκρυψε πάνω από 10 εκ. ευρώ

19/02/2026

Κρήτη: Μέσα στην επόμενη βδομάδα αποφασίζεται η νέα δομή φιλοξενίας

19/02/2026

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην FRUIT LOGISTICA 2026 στο Βερολίνο

19/02/2026

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026

19/02/2026

Μανώλης Μενεγάκης: Μέλημά μας η ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και η ποιότητα ζωής των πολιτών

18/02/2026

Ζημιές στα Χανιά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

18/02/2026
Back to top button