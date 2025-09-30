CAFE MELI
Λασίθι: Τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση στο φαράγγι της Σαρακίνας

30/09/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Ένας τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαρακίνας στην Ιεράπετρα, όταν έπεσε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων και χτύπησε στο κεφάλι.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι πυροσβέστες της Ιεράπετρας χρειάστηκε να τον μεταφέρουν μέσα από δύσβατο μονοπάτι μέχρι σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις του, διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όμως οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Ηράκλειο λόγω της σοβαρότητας του τραύματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

