Λασίθι: Τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση στο φαράγγι της Σαρακίνας

Ένας τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαρακίνας στην Ιεράπετρα, όταν έπεσε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων και χτύπησε στο κεφάλι.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι πυροσβέστες της Ιεράπετρας χρειάστηκε να τον μεταφέρουν μέσα από δύσβατο μονοπάτι μέχρι σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις του, διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όμως οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Ηράκλειο λόγω της σοβαρότητας του τραύματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.