ΚΡΗΤΗ
Λασίθι: Τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση στο φαράγγι της Σαρακίνας
Ένας τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαρακίνας στην Ιεράπετρα, όταν έπεσε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων και χτύπησε στο κεφάλι.
Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι πυροσβέστες της Ιεράπετρας χρειάστηκε να τον μεταφέρουν μέσα από δύσβατο μονοπάτι μέχρι σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις του, διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όμως οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Ηράκλειο λόγω της σοβαρότητας του τραύματος.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram