Λασίθι: Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων έως 30 Ιουνίου 2026

2 Ιουνίου 2026
Το Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών των ακόλουθων ειδικοτήτων:

  1. Υδραυλικού (Π.Δ. 112/2012)
  2. Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Π.Δ. 113/2012)
  3. Τεχνικού Εγκαταστάσεων Καύσης (Π.Δ. 114/2012)
  4. Μηχανικού Εγκαταστάσεων / Οξυγονοκολλητή – Ηλεκτροσυγκολλητή (Π.Δ. 115/2012)
  5. Ψυκτικού (Π.Δ. 1/2013)
  6. Ηλεκτρολόγου (Π.Δ. 108/2013)

οι οποίες εκδόθηκαν το έτος 2013 ή αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄), ότι στις 31.12.2025 συμπληρώθηκε δωδεκαετής διάρκεια ισχύος και, ως εκ τούτου, απαιτείται η θεώρησή τους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28024/03.04.2026 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ψ34Ψ46ΝΛΣΞ-ΠΥΞ), η θεώρηση των αδειών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου από τη λήξη της δωδεκαετίας, δηλαδή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Από την υποχρέωση θεώρησης εξαιρούνται οι κάτοχοι αδειών τεχνικών επαγγελμάτων που απασχολούνται αποκλειστικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τους κατόχους επαγγελματικών αδειών Μηχανικού Εγκαταστάσεων / Οξυγονοκολλητή – Ηλεκτροσυγκολλητή, σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρέωση θεώρησης.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών που εμπίπτουν στην ανωτέρω υποχρέωση να προσέλθουν έως τις 30.06.2026 στο Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θεώρηση των αδειών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τμήμα Επαγγέλματος της ΠΕ Λασιθίου (κ. Μαρία Τυράκη) στο τηλέφωνο 28413-40548.

