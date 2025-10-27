Λασίθι: Θανατηφόρο τροχαίο – Επεσε σε πλαγιά 300 μέτρων!

Όπως έχει γίνει γνωστό, η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 08:20, στην περιοχή Ανώγεια Λασιθίου, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνη πλαγιά ύψους 300 μέτρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν τρεις δυνάμεις της Π.Υ. Αγίου Νικολάου με έξι πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερα άτομα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε νεκρός, εκτός του οχήματος, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του ορεινού όγκου. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του με τη χρήση φορείου διάσωσης, παραδίδοντάς τον στη συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ήταν απαιτητική, καθώς το σημείο όπου κατέπεσε ο άνδρας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον δρόμο και σε πλαγιά με έντονη κλίση.