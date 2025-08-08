CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Συνελήφθησαν 3 άτομα για όπλα και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

08/08/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Συνελήφθησαν χθες (07.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων και της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου  στο Λασίθι.

Ειδικότερα στο  πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και επιχειρησιακών δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου  για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής, της ρίψης άσκοπων πυροβολισμών  και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος  Επιχειρήσεων Λασιθίου ,οργανώθηκε χθες (07.08.2025) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια της  επιχείρησης   πραγματοποιήθηκε  έρευνα   στην οικία τριών ημεδαπών όπου βρεθήκαν  και κατασχέθηκαν συνολικά :

  • 4 πιστόλια (κρότου και αεροβόλα)
  • 4 κυνηγετικά όπλα
  • 36 φυσίγγια
  • 14 κάλυκες
  • Ξιφολόγχη μαχαίρια και Τσεκούρι

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.

