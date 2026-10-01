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Λασίθι: Συνελήφθησαν για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Kατασχέθηκαν 11 συσκευασίες κοκαΐνης, ποσότητα κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
Less than a minute
01102026
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Συνελήφθησαν χθες (30.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου/Κλιμάκιο Σητείας δύο ημεδαποί ηλικίας 23 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο ημεδαπούς και ακολούθησε έρευνα στην οικία του 24χρονου.

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Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

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-11- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) περιέχουσες συνολική ποσότητα κοκαΐνης -13,6- γραμμαρίων,
-54,9- γραμμάρια κάνναβης,
-1- τρίφτης κάνναβης,
-1- ζυγαριά ακριβείας,
-2- κινητά τηλέφωνα,
χρηματικό ποσό των -1.245- ευρώ

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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