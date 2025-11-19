CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Συνελήφθη κτηνοτρόφος – Εκκρεμούσαν σε βάρος του 5 καταδικαστικές αποφάσεις

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης (18/11) ένας 55χρονος κτηνοτρόφος στο Λασίθι, μετά από στοχευμένη επιχείρηση του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν συνολικά πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου, που αφορούσαν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανεπιτήρητου ποιμνίου, καθώς και αγροτικές φθορές με ζημιά άνω των 600 ευρώ.

ΧΡΥΣΟΣ

Η συνολική ποινή που είχε επιβληθεί στον 55χρονο ανέρχεται στους 70 μήνες φυλάκισης, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Δυο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες στο Λασίθι..

19/11/2025

Συνεδριάζει 21 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Το πρόγραμμα για τον εορτασμό των Ένοπλων Δυνάμεων

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Αλλάζει προσωρινά η είσοδος των ΤΕΠ από 20 Νοεμβρίου!

19/11/2025

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

19/11/2025

Οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν το λογότυπο της ΔΔΕ Λασιθίου

19/11/2025

Λασίθι – Καθαρισμός ρεμάτων: Οι τρεις περιοχές σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία

19/11/2025

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 ο Δήμος Ηρακλείου

19/11/2025

Ηράκλειο: Ανακαινίζεται το ιστορικό Café Restaurant «Marina»

19/11/2025

Ιεράπετρα: Στα «χέρια» της ΕΛΑΣ δυο άνδρες για καλλιέργεια κάνναβης

19/11/2025
Back to top button