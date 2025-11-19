Λιγότερο από ένα λεπτό

Λασίθι: Συνελήφθη κτηνοτρόφος – Εκκρεμούσαν σε βάρος του 5 καταδικαστικές αποφάσεις

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης (18/11) ένας 55χρονος κτηνοτρόφος στο Λασίθι, μετά από στοχευμένη επιχείρηση του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν συνολικά πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου, που αφορούσαν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανεπιτήρητου ποιμνίου, καθώς και αγροτικές φθορές με ζημιά άνω των 600 ευρώ.

Η συνολική ποινή που είχε επιβληθεί στον 55χρονο ανέρχεται στους 70 μήνες φυλάκισης, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.