Λασίθι: Στρατηγική μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με στόχο την αξιοποίηση του τοπικού αναπτυξιακού δυναμικού μέσα από ένα συνεκτικό και τεκμηριωμένο στρατηγικό σχέδιο.

Η νέα Μελέτη Δυνατοτήτων Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που προωθείται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Περιφέρειας, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της περιοχής.

Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, η μελέτη επιδιώκει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του Λασιθίου, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις στους κρίσιμους τομείς της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς και πρακτική καθοδήγηση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την κινητοποίηση νέων επενδύσεων.

Ένα σχέδιο δύο πυλώνων

Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

Στρατηγική ανάπτυξη: Στόχος είναι ο σχεδιασμός μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των υποδομών, της ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας.

Δυνατότητες επιχειρηματικότητας: Καταγραφή ευκαιριών και προτάσεων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις σύγχρονες αγορές.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφερειακή ΕΝότητα Λασιθίου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε., που διαθέτει την αναγκαία τεχνική και επιστημονική επάρκεια για αντίστοιχα στρατηγικά έργα.

Γιατί είναι ουσιώδης αυτή η μελέτη

Το Λασίθι, παρά το μικρότερο μέγεθος και πληθυσμό σε σχέση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, διαθέτει αξιόλογο αναπτυξιακό δυναμικό. Η στοχευμένη ανάλυση που προβλέπει η μελέτη αναμένεται να αναδείξει σημαντικά πλεονεκτήματα του νομού, όπως:

ο τουρισμός με έμφαση σε αυθεντικές και βιώσιμες εμπειρίες,

η γεωργία υψηλής ποιότητας και οι δυνατότητες εξαγωγών,

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή αυτάρκεια.

Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση στρατηγικής για την ενίσχυση κρίσιμων τομέων, όπως είναι οι υποδομές και μεταφορές, η υγεία ,η εκπαίδευση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Η μελέτη θα επιχειρήσει να εντοπίσει κενά της αγοράς, να προτείνει μοντέλα καινοτομίας και εξωστρέφειας, και να αναδείξει ευκαιρίες για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Προοπτικές

Η μελέτη δεν φιλοδοξεί να προσφέρει έτοιμες λύσεις, αλλά να αποτελέσει ένα «ζωντανό εργαλείο» για τον σχεδιασμό πολιτικών και επενδυτικών παρεμβάσεων που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του Λασιθίου.

Όπως υπογραμμίζεται από την Περιφέρεια, το στοίχημα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη καθαυτή, αλλά η οικοδόμηση ενός αυθεντικού, ευημερούντος Λασιθίου που θα αξιοποιεί υπεύθυνα τους πόρους του και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους κατοίκους του.