Λασίθι: Σχεδιάζεται δίκτυο 20 ποδηλατικών διαδρομών Gravel μήκους 300 χιλιομέτρων

Στην εκπόνηση έρευνας για τον σχεδιασμό ενός εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών Gravel στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης. Το αντικείμενο περιλαμβάνει περίπου 20 διαδρομές, διαφορετικών βαθμών δυσκολίας, στους τέσσερις Δήμους της περιοχής, με συνολικό μήκος που εκτιμάται σε περίπου 300 χιλιόμετρα.

Η σχετική δαπάνη εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης, κατά τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Λασιθίου. Πρόκειται, στην παρούσα φάση, για έρευνα, επιτόπια καταγραφή και σχεδιασμό των διαδρομών και όχι για ήδη ολοκληρωμένο ή οριστικά χωροθετημένο δίκτυο.

Στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του υφιστάμενου αγροτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου για τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου προϊόντος ποδηλατικού τουρισμού, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά της Gravel ποδηλασίας.

Διαδρομές και στους τέσσερις Δήμους

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, η έρευνα θα καλύψει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και ειδικότερα τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 20 διαδρομές, συνολικού μήκους περί τα 300 χιλιόμετρα. Οι διαδρομές θα καταταχθούν σε διαφορετικές κατηγορίες δυσκολίας, ώστε να απευθύνονται σε ποδηλάτες με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας και φυσικής κατάστασης.

Βασικό στοιχείο της έρευνας θα αποτελέσει η αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κυρίως αγροτικών και επαρχιακών δρόμων. Η επιλογή συνδέεται με τη φυσιογνωμία της Gravel ποδηλασίας, η οποία αναπτύσσεται σε μικτές διαδρομές με ασφαλτοστρωμένα και μη ασφαλτοστρωμένα τμήματα.

Σύνδεση με το τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά

Οι υπό εξέταση διαδρομές δεν θα επιλεγούν μόνο με ποδηλατικά ή τεχνικά κριτήρια. Στην εισήγηση προβλέπεται η σύνδεσή τους με σημεία φυσικού, ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ώστε η ποδηλατική εμπειρία να λειτουργεί παράλληλα ως τρόπος γνωριμίας με την ενδοχώρα του Λασιθίου.

Μεταξύ των σημείων που αναφέρονται βρίσκεται η αρχαία Πραισός, ενώ κατά την έρευνα θα εξεταστεί η ένταξη και άλλων προορισμών που μπορούν να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Η τελική επιλογή και χάραξη των διαδρομών θα προκύψει από την επιτόπια έρευνα. Επομένως, τόσο ο αριθμός των περίπου 20 διαδρομών όσο και το συνολικό μήκος των 300 χιλιομέτρων αποτελούν τον προσανατολισμό του σχεδιασμού και όχι ήδη οριστικοποιημένο δίκτυο.

Επιτόπια καταγραφή και ψηφιακή τεκμηρίωση

Το φυσικό αντικείμενο δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική μελέτη. Προβλέπει επιτόπια διερεύνηση και σχεδιασμό των διαδρομών, καθώς και την ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωσή τους.

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται υλικό για την ψηφιακή προβολή των διαδρομών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερώνονται για τη χάραξη, τον βαθμό δυσκολίας και τα σημεία ενδιαφέροντος που συναντούν κατά μήκος τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η παραγωγή 10.000 έντυπων χαρτών – φυλλαδίων. Θα δημιουργηθούν επίσης τα αναγκαία ψηφιακά αρχεία για τις πινακίδες εισαγωγής και σήμανσης των ποδηλατικών διαδρομών.

Στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Κρήτης

Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στον άξονα των ερευνών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και στη διερεύνηση νέων αγορών και τουριστικών τάσεων.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτύξει και κατά το παρελθόν πρωτοβουλίες στον ίδιο τομέα. Τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε παρουσιάσει το έργο «Lassithi Bike Trails», θέτοντας ως στόχους την αξιοποίηση των ποδηλατικών διαδρομών, την ενίσχυση της ενδοχώρας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση αθλητικών διοργανώσεων.

Η νέα έρευνα εξειδικεύει τον σχεδιασμό στην κατηγορία Gravel και επιχειρεί να δημιουργήσει την τεκμηριωμένη βάση για ένα ενιαίο δίκτυο σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Η ολοκλήρωσή της θα δείξει ποιες από τις εξεταζόμενες διαδρομές είναι κατάλληλες και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να συγκροτήσουν ένα οργανωμένο ποδηλατικό προϊόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποδηλασία Gravel πραγματοποιείται σε διαδρομές μικτού τερέν, οι οποίες συνδυάζουν ασφαλτοστρωμένους δρόμους με χωματόδρομους, αγροτικές οδούς και χαλικόστρωτα τμήματα. Δεν έχει συνήθως τον έντονα τεχνικό χαρακτήρα της ορεινής ποδηλασίας, αλλά επιτρέπει την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων και την εξερεύνηση της υπαίθρου, των οικισμών και σημείων φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Τα ειδικά ποδήλατα Gravel μοιάζουν με ποδήλατα δρόμου, διαθέτουν όμως φαρδύτερα ελαστικά και κατασκευή προσαρμοσμένη στην κίνηση τόσο στην άσφαλτο όσο και σε βατό ανώμαλο έδαφος.