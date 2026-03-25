Λασίθι: Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων σε Λατσίδα και Σεληνάρι

Προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στο Λασίθι με πλημμύρες στην περιοχή της Λατσίδας και πτώση δέντρων στον επαρχιακό δρόμο από Τάρμαρο προς Σίσι και Σεληνάρι.

Οι οδηγοί συνιστάται να είναι αρκετά προσεκτικοί καθώς οι δρόμοι είναι αρκετά ολισθηροί με την βροχή να συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα.

Ο δήμος Αγίου Νικολάου και η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, με συνεργεία να επιχειρούν στα επικίνδυνα σημεία, να καθαρίζουν δρόμους, να αποκαθιστούν την ηλεκτροδότηση και να συνδράμουν τους κατοίκους όπου χρειάζεται.

Ο κ. Ανδρουλάκης, κατά την παρουσία του στο σημείο στο Σεληνάρι, ήταν σαφής ως προς τον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας. Ενημέρωσε ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι μεμονωμένη.

Οι επόμενες ώρες απαιτούν προσοχή. Η σύσταση προς τους πολίτες του Λασιθίου είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κοντά σε χειμάρρους και ρέματα (ιρλανδικές διαβάσεις), και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.