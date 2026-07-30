Λασίθι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στις περιοχές της Αγίας Τριάδας Γούδουρα και του Αθερινόλακκου

Σε επίσημη ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κος Γιάννης Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς στις περιοχές της Αγίας Τριάδας Γούδουρα και του Αθερινόλακκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την αυτοθυσία, τον επαγγελματισμό και την αδιάκοπη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οριοθετήθηκε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη πυρκαγιά στις περιοχές της Αγίας Τριάδας Γούδουρα και του Αθερινόλακκου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, καταβλήθηκε μία πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια, με αποτέλεσμα να ανακοπεί το πύρινο μέτωπο που αργά το βράδυ απειλούσε τις περιοχές του Γούδουρα και του Ασπρόλιθου.

Από την πρώτη στιγμή, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στο σημείο της πυρκαγιάς, συνδράμοντας το έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες, μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ συνέβαλε ενεργά στον συντονισμό των επιχειρήσεων, με μοναδικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου, Δημήτρη Καλλιοντζή, προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Δήμο Σητείας, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, τη Δασική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό, τους Προέδρους των Κοινοτήτων, τους εθελοντές και όλους όσοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Η συνεργασία, η αυταπάρνηση και η αποφασιστικότητά τους απέτρεψαν τα χειρότερα.

Εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στους πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Παράλληλα, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, υπηρετώντας το καθήκον με αυταπάρνηση. Η θυσία τους μας συγκλονίζει όλους και μας υπενθυμίζει το τεράστιο βάρος που σηκώνουν καθημερινά οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής.

Η Περιφέρεια Κρήτης, και ιδιαίτερα η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, συγκαταλέγονται στις πλέον ξηροθερμικές περιοχές της Ευρώπης. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει επιπλέον ενίσχυση της πυροπροστασίας, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών, των περιουσιών τους και του φυσικού μας πλούτου.