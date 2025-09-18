Λασίθι: Ολοκληρώθηκε το σχέδιο δράσης για την Χρυσή

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η τελική, απολογιστική συνεδρίαση της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή. Η Επιτροπή, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) χρόνων λειτουργίας, ολοκλήρωσε τις εργασίες της καθώς έληξε η ισχύς της ΚΥΑ που θεσμοθέτησε το 2021 τη λήψη έκτακτων διαχειριστικών μέτρων για τη διάσωση, αποκατάσταση και διατήρηση του υποβαθμισμένου οικοτόπου των παραθαλάσσιων αρκεύθων σε περιβάλλον αμμοθίνων της Χρυσής (Γαϊδουρονήσι) Ιεράπετρας.

Έργο της Επιτροπής αποτέλεσε η τετραετής εποπτεία της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των εργασιών που προβλέπονταν να εκπονηθούν από συγκεκριμένους φορείς, από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών για τον «καθορισμό των όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή».

Κατά τη συνεδρίαση, ο συντονιστής της Επιτροπής κ. Καλούστ Παραγκαμιάν ενημέρωσε τα μέλη (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δήμος Ιεράπετρας, ΕΛΚΕΘΕ, τοπικοί επαγγελματικοί και επιστημονικοί σύλλογοι) καθώς και προσκεκλημένους, που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση εκπροσωπώντας το Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κα, για τα πεπραγμένα, με αναφορά και αξιολόγηση των δράσεων, εργασιών και παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής από τη σύστασή της έως σήμερα, καθώς και για τις επιστημονικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη.

Η τελευταία, ιδιαίτερης σπουδαιότητας μελέτη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τον ανάδοχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και πρόκειται να ολοκληρωθεί το επόμενο τρίμηνο, παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση από τον κύριο ερευνητή Φ. Ξυστράκη. Ο Οργανισμός έχει ήδη υποβάλλει την ενδιάμεση έκθεση προόδου, με πολύ ενδιαφέροντα και κρίσιμα στοιχεία της μελέτης που εκπονείται για τη διερεύνηση των αιτιών εκτεταμένων ξηράνσεων της βλάστησης στο νησί.

Κατά τη συζήτηση των μελών της Επιτροπής που ακολούθησε, επισημάνθηκε ότι, παρόλη την πρόοδο που έχει συντελεστεί, είναι αδήριτη η ανάγκη για τη συνέχιση και εξέλιξη των μέτρων και δράσεων για τη διασφάλιση της προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Χρυσή. Καθώς στην επόμενη διαχειριστική περίοδο ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι ο καθολικός διάδοχος των δράσεων για την προστατευόμενη περιοχή, κρίνεται ως απαραίτητη η συνέχιση της συνεργασίας και συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την εφαρμογή και ανάπτυξη των διαχειριστικών προτάσεων που έχουν ήδη μελετηθεί.

«Η Χρυσή αποτελεί υπόθεση πρότυπο για την προστασία των περιοχών NATURA στην Ελλάδα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη στη συνεδρίαση. Όπως επεσήμανε η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, «η συνεργασία και δέσμευση των τελευταίων χρόνων έδωσε στο μοναδικό φυσικό οικοσύστημα της Χρυσής την ευκαιρία να αναπνεύσει και να ανακάμψει. Το πρώτο Σχέδιο Δράσης που εφαρμόστηκε στη χώρα για τη Χρυσή, ήταν ένα θαρραλέο βήμα προόδου για την προστασία του περιβάλλοντος και ένα στοίχημα για την προσέγγιση της διακυβέρνησης και βιώσιμης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών».