Λασίθι: Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ιδιαιτέρως προς την Υπουργό κα Σοφία Ζαχαράκη για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2.999.970,58€ (με ΦΠΑ 24%), εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.λπ.)» και αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης.

Η ενίσχυση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με σύγχρονα ψηφιακά μέσα:

Βελτιώνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών

Αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς και πολίτες

Ενισχύει τη διαφάνεια και την οργανωτική επάρκεια

Συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας εκπαίδευσης

Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης της Πολιτείας στο έργο των περιφερειακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία και επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Η επένδυση στις ψηφιακές υποδομές της εκπαίδευσης δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά στρατηγική επιλογή για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου