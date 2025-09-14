CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ σε 349 οικισμούς από το 2026

Στο Λασίθι, όπως και σε πολλές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, εκατοντάδες χωριά και μικροί οικισμοί εξακολουθούν να συγκρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 29.435 κάτοικοι ζουν μόνιμα σε 349 μικρούς οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που αφορούν τους μόνιμους κατοίκους της υπαίθρου. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – με μείωση 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027.

Παράλληλα, μέτρο ελάφρυνσης αποτελεί και η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούν την έδρα τους σε μικρά χωριά. Όπως σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης, η ρύθμιση αυτή αφορά εκατοντάδες επαγγελματίες του Λασιθίου που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην τοπική οικονομία.

Η ανάρτηση του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη:

