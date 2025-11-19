CAFE MELI
Λασίθι – Καθαρισμός ρεμάτων: Οι τρεις περιοχές σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία

Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου από σήμερα 19 έως 24 Νοεμβρίου θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού ρεμάτων:

Στο Δήμο Αγίου Νικολάου  στην περιοχή ‘’Χαβάνια’’.

Στο Δήμο Ιεράπετρας  στο ‘’Κεντρί’’.

Στο Δήμο Σητείας  στην περιοχή του ‘’Παντέλη’’.

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

