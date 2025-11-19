ΚΡΗΤΗ
Λασίθι – Καθαρισμός ρεμάτων: Οι τρεις περιοχές σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου από σήμερα 19 έως 24 Νοεμβρίου θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού ρεμάτων:
Στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιοχή ‘’Χαβάνια’’.
Στο Δήμο Ιεράπετρας στο ‘’Κεντρί’’.
Στο Δήμο Σητείας στην περιοχή του ‘’Παντέλη’’.
Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram