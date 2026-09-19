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Λασίθι: Ειδικό ευνοϊκό καθεστώς για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών από τις πληγείσες περιοχές

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/09/2026
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Ειδικό ευνοϊκό καθεστώς εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψήφιους μαθητές των περιοχών του Λασιθίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές προβλέπει υπουργική απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

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Είχε προηγηθεί επικοινωνία και στενή συνεργασία της υπουργού με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου με την ΝΔ Γιάννη Πλακιωτάκη αλλά και σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής Ιεράπετρας.

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Η ρύθμιση καθορίζει ειδικό ποσοστό 2% εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες) για τους υποψηφίους που προέρχονται από: την Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού και από τις δημοτικές κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου, περιοχές οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

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Ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε για την εξέλιξη “πρόκειται για μια αυτονόητη, δίκαιη και σημαντική απόφαση για τους υποψήφιους μαθητές και για τις οικογένειές τους. Η Πολιτεία, αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν: η δημοτική ενότητα Μακρύ Γιαλού και οι κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου και παρέχει τη δυνατότητα ειδικής ρύθμισης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την νέα γενιά και το μέλλον των παιδιών μας”.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/09/2026
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